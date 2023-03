Bayern-PSG: "Pas de calculs à faire", Galtier révèle ce qu’il a dit à ses joueurs avant le match

Battu 1-0 à l’aller, le Paris Saint-Germain est dans l’obligation de s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Au micro de RMC Sport, Christophe Galtier a révélé le discours tenu à ses joueurs avant ce sommet européen.

La saison du PSG se joue maintenant. Après s’être incliné au match aller à domicile (1-0), le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1) avec l’obligation de l’emporter pour rester en vie dans cette compétition.

Invité à s’exprimer au micro de RMC Sport à environ une heure du coup d’envoi, Christophe Galtier a révélé le discours mobilisateur tenu auprès de son vestiaire. "Mon discours aux joueurs ? Il faut y croire tous ensemble et tout donner. Il n’y a pas de calculs à faire. La tactique est une chose, mais il faudra du dépassement de fonction", a confié le technicien parisien.

Galtier: "Récupérer le ballon le plus tôt possible"

"On se doit de l’emporter, il y a plein de scénarios qui peuvent nous emmener très tard dans la soirée. La première chose est de gagner, marquer des buts et bien défendre. Il faut récupérer le ballon le plus tôt possible, ça sera le mieux pour nous", a ajouté Christophe Galtier, tout en insistant sur la nécessité "de ne pas confondre vitesse et précipitation" dans les sorties de balle.

Pour ce sommet européen, le coach parisien peut notamment compter sur la présence de Marquinhos, un temps incertain à cause d’une douleur aux côtes, et d’Achraf Hakimi, de retour après avoir manqué les trois derniers matchs à cause d’une blessure à une cuisse. Devant, en l’absence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé auront comme mission d'affoler la défense bavaroise pour renverser le cours de cette double confrontation.