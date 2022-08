Benfica-Dynamo Kiev: l'impressionnant choc tête contre tête entre deux coéquipiers portugais

Qualifié sans peine pour la phase de groupe de la Ligue des champions après sa nouvelle victoire sur le Dynamo Kiev (3-0), Benfica s’est tout de même fait une petite frayeur ce mardi soir, lorsque Gonçalo Ramos et Rafa Silva se sont violemment heurtés le visage. Un choc finalement sans conséquence.

Instant de stupeur à l’Estádio da Luz. Alors que le Benfica mène déjà 3-0 lors de sa victoire face au Dynamo Kiev en barrage retour de Ligue des champions (2-0 à l’aller), les Portugais ont une nouvelle opportunité de but dès l’entame du second acte (47e). Tentant un une-deux avec Gonçalo Ramos, Rafa Silva avance tête baissée dans la surface et le percute au visage à pleine vitesse. Voyant les deux joueurs K-O et à terre, les défenseurs adverses font immédiatement de grands gestes, demandant l’intervention de l’équipe médicale.

15 points de suture pour Ramos, déjà prêt à rejouer

Clément Turpin, l’arbitre du match, arrête alors le jeu et fait signe au banc lisboète d’intervenir. Si le crâne de Silva est en sang, c’est Ramos qui semble le plus touché, sa tête étant précieusement manipulée par son staff. Après de longues secondes de flottement, les deux hommes se redressent enfin et l’avant-centre benfiquiste quitte le terrain, touché au niveau de l’arcade sourcilière et de la pommette, remplacé par Petar Musa. Le jeu peut alors reprendre, cinq minutes après ce choc impressionnant.

Plus tard dans la soirée, Benfica donne des nouvelles rassurantes de Gonçalo Ramos, qui s'affiche le visage pansé mais tout sourire. "Il semble que ce n'est pas aussi grave qu'il y paraît, déclare aussi en conférence de presse d’après-match son entraîneur Roger Schmidt. Il y avait deux coupures au visage, il a fallu environ 15 points de suture, je lui ai demandé comment il allait et il m'a dit il allait bien, il est prêt à jouer samedi prochain".

Silva a tenu sa place

De son côté, Rafa Silva, le crâne bandé, a pu tenir sa place jusqu’à la 70e minute et son remplacement par Henrique Araujo. Pendant ce temps,Benfica a pu dérouler et tranquillement valider sa qualification pour les phases de poule de la Ligue des champions, privant notamment l’OM du chapeau 3 lors du tirage au sort qui sera effectué ce jeudi.