Benfica-PSG: Vitinha peste contre le match nul

Vitinha, milieu de terrain du PSG, regrette d’avoir concédé le match nul sur le terrain du Benfica Lisbonne (1-1) dont il loue la grande force. Il donne rendez-vous la semaine prochaine pour la victoire.

Ses longues années passées à Porto ne l’empêchent pas de reconnaître les qualités de l’ennemi intime, Benfica. Vitinha, milieu de terrain du PSG, a salué les qualités collectives de Lisbonne tout en regrettant le match nul concédé par Paris (1-1) au stade de la Luz, mercredi en Ligue des champions.

"C'est en-deçà des attentes, peste le joueur. La qualité de Benfica n’était pas surprenante, ils sont beaucoup plus forts que l'an dernier. Mais nous nous attendions à partir avec un autre résultat. Nous sommes repartis avec un match nul. Nous avons un match à Paris (mardi 11 octobre, 21h, sur RMC Sport) et nous ferons tout pour montrer que nous aurions dû sortir vainqueurs aujourd'hui."

"Ça ne sert à rien d'être bon si on ne gagne pas"

Vitinha a aussi été interrogé sur les nouvelles éloges de Marquinhos, capitaine parisien, à son égard après le match. "C’est un grand joueur, on est surpris par sa personnalité, a confié le défenseur brésilien à la télévision portugaise. Ce n'est pas facile de s'adapter comme ça dans un club comme le PSG, avec autant de stars. C'est un joueur très mobile et intelligent. C'est une grande valeur que nous avons dans notre équipe."

"Le mieux serait d'ajouter la victoire, a répondu Vitinha quelques instants plus tard. Je sais que je donne une réponse sur le terrain. Je travaille beaucoup mais ça ne sert à rien d'être bon dans le jeu et dans l'équipe si on ne gagne pas. Nous voulions la victoire."