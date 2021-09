Bruges-PSG: l'entrée cauchemardesque d'Icardi, qui a (presque) tout raté

Mauro Icardi (28 ans) a tout raté ou presque après son entrée en jeu lors du match entre Bruges et le PSG (1-1), mercredi en Ligue des champions. L’attaquant argentin a couplé les erreurs de placement avec une grande maladresse.

Il n’y en avait que pour le trio Messi-Neymar-Mbappé mais Mauro Icardi a aussi droit à sa part du gâteau. L’attaquant argentin est entré en jeu dès la 51e minute du match entre Bruges et le PSG (1-1), mercredi en Ligue des champions. Il a profité de la blessure au pied de Kylian Mbappé pour s’offrir un temps de jeu plus conséquent que prévu. Mais ses quarante minutes passées sur le terrain ont viré au fiasco.

Signalé quatre fois hors-jeu

L’ancien joueur de l’Inter Milan a pourtant eu des munitions, ou plutôt des situations où il était en bonne position. Une statistique illustre ses très grosses difficultés de placement: Icardi a été signalé en position de hors-jeu à quatre reprises. Il n’a touché que six ballons, sans parvenir à remporter ses deux duels et a ajouté une seule passe réussie (vers Draxler, 81e) à cette soirée compliquée.

Lancé une première fois par Neymar, il a vu le drapeau de l’arbitre-assistant se lever une première fois (53e) mais s’était fait reprendre par Eduard Sobol, par manque de spontanéité. Trois hors-jeu plus tard (77e, 81e, 84e), l'Argentin a laissé éclater sa frustration d’un cri de colère vers le ciel.

Car sa déveine a desservi Paris, dominateur en fin de rencontre. Annoncé sur le départ l’été dernier, l’Argentin est resté et postule comme joker derrière les trois stars. Il n’a pas marqué de point, mercredi soir, confirmant ses difficultés depuis le début de saison.

Il n’a plus marqué en Ligue des champions depuis décembre 2019

Il avait signé le même genre de prestation (mais en 90 minutes cette fois) lors du Trophée des champions. Ses buts en préparation et ceux lors des deux premières journées de Ligue 1 cachaient l’activité toujours limitée du joueur, plus habitué à rôder dans la surface qu’à décrocher. L’attaquant a repris la compétition le week-end dernier face à Clermont, après une blessure à l’épaule face à Brest.



La séduction de sa première saison réussie n’opère plus et Icardi ne pèse plus, notamment en Ligue des champions où il restait sur une prestation fantomatique face à Manchester City lors de la demi-finale retour de la dernière saison. Son dernier but dans la compétition remonte au 11 décembre 2019 lors d’une large victoire face à Galatasaray. Son manque de confiance n’arrange pas le PSG, ni Pochettino qui auront peut-être besoin de lui en fonction de la durée de l’absence de Kylian Mbappé.