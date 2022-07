Chaos au Stade de France: Darmanin annonce qu'il va suivre les recommandations du Sénat

Gérald Darmanin a répondu ce mercredi aux sénateurs après la publication d'un rapport sur les incidents du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions du 28 mai dernier. Le ministre de l'Intérieur est favorable à la mise en oeuvre de plusieurs recommandations des parlementaires.

Le Sénat a livré ce mercredi les conclusions de son travail suite aux incidents du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions du 28 mai. Auteur d’une mauvaise analyse de la situation, et surtout d’une communication totalement ratée, selon les sénateurs, Gérald Darmanin leur a répondu lors des questions au gouvernement. Si Laurent Lafon, sénateur du Val-de-Marne et président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a interpellé le Premier ministre Elisabeth Borne, c’est bien le ministre de l’Intérieur qui a répondu.

"Nous avons pris connaissance ce matin du rapport de vos commissions et nous suivrons les recommandations du Sénat, a lancé le membre du gouvernement. Ces recommandations qui sont en trois parties."

>> Revivez la conférence de presse au Sénat sur le chaos de Saint-Denis

Darmanin: "La Préfecture de police et le ministère de l’Intérieur doivent tirer des conséquences

Le Sénat n'a pas souhaité cibler une seule personne comme responsable de ce fiasco retentissant en mondovision. A la place, les sénateurs ont mis en évidence une série de dysfonctionnements et d'erreurs. Pour les corriger, une quinzaine de propositions ont été formulées et Gérald Darmanin a confirmé vouloir en appliquer un grand nombre au niveau sécuritaire.

"La première sur la billetterie avec la ministre des Sports car le Premier ministre nous a demandé d’appliquer auprès des organisateurs et nos propres organisations sportives ces billets infalsifiables. En terme d’ordre public ensuite, c’est un point important de votre rapport où la police doit être moins tournée vers l’hooliganisme et plus sur les mouvements de foule et la protection de nos concitoyens. Peut-être à l’exception de la garde montée à cheval, la quasi intégralité des propositions que vous faites doivent être suivies par le ministère de l’Intérieur et par la Préfecture de police. Le troisième sujet c’est celui de la délinquance où vous avez évoqué un constat qui était réel. Je reprends vos mots mais ce soir-là il y a eu des dysfonctionnements et des erreurs de préparation dont la Préfecture de police et le ministère de l’Intérieur doivent tirer des conséquences."

Darmanin confiant pour la Coupe du monde de rugby et les JO

Au-delà du chaos de l'enceinte dyonisienne pour la Ligue des champions, la France fait face à quelques doutes concernant sa capacité à organiser la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques en 2024. Si les Sénateurs n'ont pas de doutes pour ces événements futurs, Gérald Darmanin a tenu rappeler les correctifs apportés par le gouvernement après le chaos du Stade de France.



Et d’enchaîner avec une promesse: "Dès la semaine prochaine, à la demande du Premier ministre et avec le ministre des Sports, nous réunirons l’ensemble des services du ministère de l’Intérieur pour mettre en place les recommandations du Sénat, a encore proposé le ministre. Je propose avec le ministre des Sports et le préfet de police de revenir devant la commission sénatoriale au lendemain de l’été pour savoir où nous en sommes dans notre préparation. Même si la comparaison avec les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de rugby n’est pas forcément raison. Je tiens aussi à faire remarquer que trois matchs à enjeu se sont déroulés au Stade de France avec le même nombre de spectateurs depuis cette finale et je crois que les choses se sont passées le plus correctement du monde."