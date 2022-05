Chaos en Ligue des champions: Ce qui s'est dit à la réunion de lundi

INFO RMC SPORT - 36h après le chaos à St Denis, lors de la finale de la Ligue des champions au stade de France samedi soir, le ministère des Sports accueillait lundi une réunion avec le ministère de l'Interieur, la préfecture de police, l'UEFA...

Dans le langage de la start-up nation, on appelle ça un "post-mortem", mais bien heureusement à St-Denis samedi soir, aucun incident grave n'était à déplorer, comme l'a à nouveau souligné Gérald Darmanin face à la presse après la réunion qui a duré deux heures et qui devait faire la lumière sur les diférentes responsabilités engagées dans le fiasco de samedi soir.

La réunion au ministère des sports provoquée et animée par la nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castera a duré plus de 2h, et d’un très bon niveau selon un participant.

La fin des billets papier?

Selon les informations de RMC Sport, l’UEFA, qui était représentée autour de la table a convenu que l’autorisation faite à Liverpool d’émettre des billets papiers était imprudente. Il est vraisemblable que c’était la dernière fois que cela arrive.

La thématique des transports et de la gestion des flux a mobilisé de longues minutes de conversation. Le RER D a par exemple transporté 36.000 personnes samedi au lieu de 15.000 max en temps normal un jour de match. A l’inverse la ligne B, touchée par une grève, n’a transporté que 6.000 personnes contre 25.000 à 30.000 personnes en temps normal. La problématique des transports était bien réelle surtout coté Liverpool. Seuls 40 bus sur les 100 prévus ont été utilisés samedi soir par les supporters des Reds. L’encadrement des supporters de Liverpool pose donc aussi question. Un élément qui n’est pas nouveau pour l’UEFA mais qui devra être beaucoup mieux pris en considération à l’avenir. L'UEFA aussi a diligenté une enquête de son côté.

Un rapport complet d'ici 10 jours

A l’issue de la réunion il a été convenu que toutes les parties prenantes (UEFA, FFF, Stade de France, préfecture) devront faire remonter leur expérience de samedi à Michel Cadot délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 et délégué interministériel aux grands événements sportifs présent à la réunion. D’ici 10 jours il transmettra ses recommandations à Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castera afin d’établir un protocole de sécurité mieux rôdé pour ne plus revivre ce type de chaos au Stade de France.