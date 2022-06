Chaos au Stade de France: une seconde enquête ouverte pour vols et violences aggravés

Selon BFM TV, une seconde enquête a été ouverte ce vendredi 10 juin pour vols, vols aggravés, et violences aggravées. Une première enquête avait été ouverte pour "escroquerie en bande organisée" afin de faire la lumière sur l'usage de faux billets.

Nouveau tournant concernant les suite judiciaires des graves évènements survenus au Stade de France le 28 mai dernier. Selon BFM TV, une seconde enquête a été ouverte ce vendredi 10 juin pour vols, vols aggravés, et violences aggravées en marge de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Confiée au commissariat de Saint-Denis, elle permettra de recevoir les plaintes des supporters étrangers recueillies depuis le 6 juin via la plateforme dédiée et le dispositif de recueil de plaintes mis en place par le ministère de l’Intérieur.

Une première enquête avait été ouverte pour "escroquerie en bande organisée" afin de faire la lumière sur l'usage de faux billets. Dans le cadre de cette nouvelle enquête, plusieurs réquisitions judiciaires vont être adressées pour récupérer des images de vidéoprotection. Les réquisitions vont notamment porter sur le dispositif de vidéoprotection de la Préfecture de police entourant le stade de France.

La justice a demandé les images de vidéosurveillance

Dans la soirée de jeudi 9 juin, la justice a fait une demande au consortium du Stade de France pour obtenir les images de vidéosurveillance de la finale de Ligue des champions, selon les informations de RMC Sport, confirmant celles du Monde. La requête a donc été réalisée 12 jours après le soir des graves incidents survenus en marge du match Liverpool-Real Madrid. Or, le règlement du Stade de France prévoit une suppression des images de ses 220 caméras après un délai de sept jours.

La non-conservation des images de vidéosurveillance concerne seulement les caméras installées au sein du Stade de France. Les images à l'extérieur du périmètre de l'enceinte sportive, sur la voie publique, sont quant à elles toujours exploitables par la justice. Ces enregistrements sont conservés pendant 30 jours, délai légal maximal prévu par la loi.