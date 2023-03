Chelsea-Dortmund: Kai Havertz, le héros que les Blues n’attendaient plus

Dans tous les bons coups et auteur du but décisif pour éliminer le Borussia Dortmund (2-0, 2-1 en cumulé), Kai Havertz a été l’homme du match ce mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions. Et si Chelsea avait trouvé son attaquant providentiel ?

La tâche s’annonçait ardue. Incapable de marquer deux buts dans un même match en 2023, Chelsea, battu 1-0 à l’aller par le Borussia Dortmund, était dans l’obligation de trouver deux fois le chemin des filets pour renverser la situation ce mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions. Au terme d’une prestation plutôt convaincante, la mission des Blues, vainqueurs 2-0, est réussie. Et elle porte clairement la signature d’un homme.

>> Revivez Chelsea-Dortmund

Titularisé à la pointe de l’attaque, une position dans laquelle il n’a pas forcément impressionné depuis le début de la saison (6 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues), Kai Havertz a joué un bien mauvais tour à ses compatriotes. Dans un rôle de N°9, l’international allemand, milieu offensif de formation, a été dans tous les bons coups.

Sang froid sur le penalty à retirer

En première période, c’est lui qui a failli ouvrir le score dès la 28e minute en envoyant une frappe sèche sur le poteau d’Alexander Meyer. Dix minutes plus tard, il a cette fois trouvé la lucarne du gardien de Dortmund, mais son petit bijou a logiquement été annulé pour une position de hors-jeu préalable de Raheem Sterling.

Alors que les Blues menaient 1-0 depuis la 43e minute, Havertz a permis à son équipe de prendre l’avantage sur la double confrontation au terme d’une situation rocambolesque au retour des vestiaires. Après avoir manqué sa première tentative sur penalty à la suite d’une main de Marius Wolf dans la surface, l’Allemand a profité de l'indiscipline du Borussia Dortmund, dont plusieurs joueurs sont entrés trop tôt dans la surface, pour avoir une seconde chance. Avec sang froid, il est retourné au charbon. Cette fois sans trembler (2-0, 53e).

Havertz: "Ce soir, c'était important"

"Ces deux dernières semaines ont été difficiles. On a perdu beaucoup de matchs. Ce soir, c'était important, c'est une grosse compétition et c'est le dernier trophée que l'on peut gagner. On a montré du caractère et on veut continuer notre route", a réagi le héros du match au micro de BT Sports après le coup de sifflet final.

Dans cette saison galère (10e de Premier League) et malgré un effectif pléthorique, le poste de N°9, dévolu à Pierre-Emerick Aubameyang en début de saison avant la mise au placard du Gabonais, a régulièrement été pointé du doigt ces dernières semaines. Ce mardi, au terme d’une stressante mais belle soirée européenne, les Londoniens, qualifiés pour leur troisième quart de finale de C1 consécutif, pourraient bien avoir trouvé leur homme providentiel.