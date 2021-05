Chelsea: l’impressionnant tableau de chasse de Tuchel depuis son arrivée

La qualification de Chelsea en finale de la Ligue des champions porte le sceau de Thomas Tuchel, qui a remporté tous ses duels avec les entraîneurs les plus renommés depuis son arrivée.

Peu de monde l’aurait prédit fin janvier. Chelsea disputera pourtant la finale de la Ligue des champions le 29 mai prochain face à Manchester City (21h, sur RMC Sport). Sans qu’il n’y ait grand-chose à redire. Depuis la nomination de Thomas Tuchel en janvier pour succéder à Frank Lampard, les Blues balaient tout sur leur passage, hormis deux sorties de route sans conséquences (défaites contre West Brom 5-2, et face à Porto 0-1). L’entraîneur allemand est parvenu en quelques semaines à créer une alchimie irrésistible avec ses joueurs qui n’ont buté sur aucun des chocs qui se sont présentés sur leur route. Et ils furent nombreux.

Depuis le début de son aventure londonienne, Tuchel a battu le Tottenham de José Mourinho (1-0), l’Atlético de Madrid de Diego Simeone à deux reprises (0-1, 2-0), le Liverpool de Jürgen Klopp (0-1), Everton de Carlo Ancelotti (2-0), le Manchester City de Pep Guardiola (1-0, en League Cup) et le Real Madrid de Zinédine Zidane (2-0). Un tableau de chasse à 11 Ligues des champions et plusieurs dizaines de titres. Le tout sans encaisser le moindre but. Seul Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United (0-0) lui ont résisté chez les gros. Il n'a pas, non plus trouvé la clé face à Marcelo Bielsa et Leeds (0-0).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Mercredi, l’ancien entraîneur du PSG a aussi confirmé sa supériorité sur Zinédine Zidane, contre qui il n’a jamais perdu. Avec le Borussia Dortmund, le PSG, puis Chelsea, Tuchel a affronté le Real de Zizou à six reprises pour deux victoires (3-0 avec Paris en 2019, 2-0 avec Chelsea en 2021) et quatre matchs nuls (2-2 avec Dortmund x2 et Paris, 1-1 avec Chelsea). Aucun autre manager ayant défié le technicien français au moins cinq fois n’a un tel bilan.

Voilà pour les statistiques, Tuchel vise désormais des titres. Il peut en décrocher deux dès sa première saison sur le banc londonien. Chelsea est qualifié pour la finale de la FA Cup face à Leicester le 15 mai prochain (18h15). Il aura ensuite rendez-vous pour celle de la Ligue des champions contre Manchester City, le 29 mai. Les deux équipes se retrouveront dès ce samedi (18h30, sur RMC Sport) en Premier League, pour un avant-goût spécial. Même si Tuchel connaît déjà la recette face à Guardiola après sa victoire demi-finale de Cup.