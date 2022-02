Chelsea-Lille: deux cadres du Losc sous la menace d'une suspension

C’est Lille qui a le plus à craindre de l’arbitre, ce mardi à 21h (en direct sur RMC Sport 1), sur la pelouse de Chelsea. Deux joueurs sont sous le menace d’une suspension pour le match retour, en huitième de finale de la Ligue des champions.

S’il ne fait aucun doute que José Fonte sera sur la pelouse de Stamford Bridge ce mardi soir, pour le coup d’envoi du huitième de finale aller de la Ligue des champions, face à Chelsea, il est permis de douter de la présence de Burak Yilmaz. Pressenti pour accompagner Jonathan David sur le front de l’attaque lillois, le Turc pourrait aussi laisser la place à Hatem Ben Arfa, si Jocelyn Gourvennec estime que le talent de l’ancien Parisien dans les petits espaces lui sera plus utile contre les Blues.

Pas d'absent à Lille

Quoiqu’il en soit, il existe un risque réel de voir Burak Yilmaz écoper d’une suspension pour le match retour à Lille. Au prochain avertissement, l’ancien attaquant de Galatasaray sera suspendu, à l’instar de son capitaine, José Fonte. Chelsea ne compte aucun joueur dans ce cas de figure. Le club londonien déplore en revanche trois absents de marque, avec Reece James, Ben Chilwell et Callum Hudson-Odoi. Quant à Jocelyn Gourvennec, il a l’embarras du choix puisqu’aucun joueur ne manque à l’appel.

Lille, qui défie Chelsea, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions, "a de l'ambition" et "veut avoir son mot à dire" face au tenant du titre, grand favori de cette double confrontation. "Il faut qu’on soit nous-mêmes, a déclaré Jocelyn Gourvennec, le veille. On a bien préparé le match, on a bien analysé le jeu de Chelsea, on l’a bien expliqué aux joueurs. Nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu’on vient pour subir, être des 'sparring-partners'. Il faut qu’on fasse un match en étant déterminé à 300%, il faut être intelligent mais il n’y a pas de calcul à avoir. Il faudra jouer au maximum de notre potentiel. On est focus et on veut avoir notre mot à dire."