Chelsea-Real: comment Benzema est devenu brillant de la tête

Sur son triplé contre Chelsea, Karim Benzema a inscrit deux buts de la tête, devenue une arme létale de son jeu ces dernières saisons. L’attaquant français l’explique par un travail spécifique pour dominer les airs.

Karim Benzema (34 ans) a dominé le ciel pluvieux de Londres, mercredi soir. Son triplé magique face à Chelsea a mis le Real Madrid (1-3) sur la voie royale vers une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Il a aussi confirmé son aisance dans les airs avec deux premiers buts magnifiques de la tête. Ce n’est pas une nouveauté mais cette facette de son jeu n’était pas innée à ses débuts professionnels. Il a marqué épisodiquement de cette manière lors de ses premières saisons avant un tournant en 2018-2019 avec onze buts de la tête.

Il a poursuivi sur des standards assez élevés (4 en 2019-2020, 8 en 2020-2021 et 4 cette saison). Mais ses buts ne disent pas tout de son influence dans le domaine. Contre Paris au tour précédent, aucune de ses trois réalisations au retour n’a été marquée de la tête. Mais Benzema avait constamment pris le dessus sur Marquinhos dans les duels aériens. Très actif dans le jeu, le Français se sert de sa détente dans ces remises qu’il affectionne tant. Dans une interview à L’Equipe mercredi, il a expliqué les raisons de son aisance dans les airs.

"Aujourd'hui je fais beaucoup de travail de gainage, d'abdos"

"Bah je n'avais pas d'abdos, c'est pour ça, sourit-il en référence à ses difficultés dans le secteur au début de sa carrière. C'est vrai que maintenant je prends beaucoup de ballons de la tête. Marquinhos saute très haut et j'étais bien contre lui. La différence, c'est qu'aujourd'hui je fais beaucoup de travail de gainage, d'abdos, et donc je me rends compte que je saute plus haut que les gars. Ensuite, pour la précision, c'est comme dans mon jeu, je ne suis pas un bourrin. Donc je saute, et ensuite je sais s'il faut piquer, s'il faut mettre en cloche. Faire une tête, ce n'est pas fermer les yeux et mettre un coup. Pourtant, il y en a beaucoup qui marquent des buts comme ça (Rires.)"

Mercredi, il n’a pas fermé les yeux sur ses deux premiers buts teintés d’instinct et de finesse. Il élit d’ailleurs le deuxième comme le plus beau. "Les trois buts sont importants mais c’est peut-être le deuxième, parce que c’est en finesse, de la tête, a-t-il confié sur Canal+. Le troisième compte aussi, parce que je restais un peu sur l’occasion de la première mi-temps." Il l'a marqué du pied en pressant le gardien adverse, une autre de ses spécialités.