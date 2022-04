Real: les chiffres fous de Benzema, encore un peu plus dans l’histoire de Madrid et de la Ligue des champions

Auteur d’un (nouveau) triplé en Ligue des champions ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea (3-1), Karim Benzema entre encore un peu plus dans l’histoire du Real Madrid et de la C1.

C’était le show Karim Benzema. Encore. Ce mercredi soir, un peu moins d’un mois après son triplé en 17 minutes pour terrasser le PSG (3-1) en 8e de finale retour de Ligue des champions, l’attaquant français a de nouveau inscrit trois buts pour porter le Real Madrid en quart de finale aller contre Chelsea (3-1). Grâce à cette nouvelle performance de très haut vol, KB9 entre encore un peu plus dans l’histoire.

Lewandowski dans le viseur en Ligue des champions

À Stamford Bridge, Benzema a marqué les 80e, 81e et 82e buts de sa carrière en Ligue des champions. Au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, il conforte sa 4e place et se rapproche même à trois unités de Robert Lewandowski (3e avec 85 buts), muet ce mercredi soir avec le Bayern Munich contre Villarreal. Cristiano Ronaldo (141 buts) et Lionel Messi (125 buts) paraissent encore inaccessibles.

Avec 11 réalisations cette saison en C1, il revient à une longueur du Polonais, actuel meilleur buteur, et égale Sébastien Haller. Il entre également dans les livres d’histoire en devenant le premier Français à marquer plus de dix buts sur une même édition de Ligue des champions.

Raul dans le viseur

Grâce à sa performance monumentale face à Chelsea, il entre aussi un peu plus dans la légende du Real Madrid. L’ancien Lyonnais a désormais trouvé le chemin des filets à 316 reprises sous le maillot de Los Blancos et n’est plus qu’à sept buts de Raul, deuxième meilleur buteur de l’histoire du club espagnol avec 323 buts. Au rythme où il va (9 buts sur les 4 derniers matchs TCC), le voir devenir le dauphin de Cristiano Ronaldo (450) dans ce classement des plus grands artificiers du Real avant la fin de la saison est envisageable.