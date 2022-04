Chelsea-Real: "Il s’améliore comme le bon vin", Ancelotti encense Benzema après son nouveau triplé

Après le triplé magistral de Karim Benzema contre Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi soir (3-1), Carlo Ancelotti n’a pas tari d’éloges au sujet de son attaquant. Le coach du Real est notamment impressionné par le leadership affiché par l’attaquant français.

Depuis son banc, Carlo Ancelotti a assisté, en spectateur privilégié, au show Karim Benzema. Après la victoire 3-1 du Real Madrid ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea grâce à un nouveau triplé de l’attaquant français, le coach de Los Blancos n’a pas caché son admiration pour son buteur. À 34 ans, il ne cesse de l’impressionner.

"Karim Benzema s'améliore tous les jours comme le bon vin, a lâché le technicien italien en conférence de presse. Il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe et je pense que c'est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité, il sait qu'il est très important pour nous et il est un exemple pour tous."

À Stamford Bridge, Benzema a notamment marqué les 80e, 81e et 82e buts de sa carrière en Ligue des champions. Au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, il conforte sa 4e place et se rapproche même à trois unités de Robert Lewandowski (3e avec 85 buts), muet ce mercredi soir avec le Bayern Munich contre Villarreal. Un chiffre fou parmi tant d’autres, tant l’ancien Lyonnais continue d’écrire sa légende dans de nombreux domaines.

En conférence de presse, Ancelotti a également salué la performance collective de ses hommes. "L'équipe a très bien joué, cela a été une très bonne prestation, on a été courageux, on a montré de la personnalité, c'était une grande prestation. Mais nous ne sommes qu'à la mi-temps dans la confrontation, on voudra avoir la même approche au retour, mais on ne sait jamais comment ça se passera. Évidemment, on a l'avantage, mais la confrontation est encore ouverte."