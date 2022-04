Chelsea-Real: comment Kai Havertz a changé de dimension cette saison

Critiqué lors de ses premiers mois à Chelsea, Kai Havertz revit depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues. Une bonne nouvelle alors que les champions d’Europe en titre reçoivent le Real Madrid, ce mercredi (sur RMC Sport 1).

Le 29 mai 2021 est un jour charnière pour Kai Havertz. Peut-être même celui du renouveau. Lors de la finale de la Ligue des champions face à Manchester City (1-0), l’international allemand inscrit le seul but de la rencontre et offre à Chelsea la deuxième Ligue des champions de son histoire, neuf ans après la première. Une délivrance pour le club, mais surtout pour lui-même, alors qu’il sort d’une saison 2020-2021 délicate avec les Blues. Le tournant de sa carrière londonienne.

Étiqueté plus gros transfert de Chelsea à l’été 2020 (80 millions d’euros), l’ancien joueur du Bayer Leverkusen a traversé une période d’ombre sous Franck Lampard, n’inscrivant qu’un seul but en Premier League (le 17 octobre 2020 contre Southampton). Il est resté muet jusqu’au 10 janvier 2021 et une rencontre de FA Cup contre Morecambe (un but, une passe décisive). Une longue disette de 17 rencontres.

Tuchel, le tournant

L’arrivée de son compatriote Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea va changer la donne. Pas immédiatement toutefois, à cause du flou autour de son positionnement. "Kai est un joueur différent, mais le poste où il doit s’installer n’est pas encore vraiment clair : doit-il être dans une seule position ou doit-il être une sorte de joueur hybride ? Aujourd’hui, comme il le dit souvent, il est entre le 9 et le 10. Il a le sang-froid pour évoluer dans la surface, il est à l’aise dans le dernier tiers adverse, il est bon dans le duel aérien, il sait finir, trouver les espaces", expliquait son entraîneur l’an dernier.

Principalement utilisé en faux numéro 9 cette saison, Kai Havertz a su effacer la concurrence avec Timo Werner et Romelu Lukaku, qui a surtout fait parler à cause de ses états d’âme. Capable de se déplacer entre les lignes, de prendre la profondeur, bon joueur de tête et jamais avare d'efforts pour presser son adversaire, l'Allemand est un véritable poison. En témoigne ses buts lors de la finale de la Coupe du monde des Clubs contre Palmeiras (2-1, ap), contre Liverpool en Premier League (1-1 en août) ou Lille en Ligue des champions (2-0 à l’aller). Des réalisations décisives dans la saison des Blues. Sur les quatre derniers matchs de championnat, il reste sur quatre buts et une passe décisive.

Nul doute que Thomas Tuchel compte sur Kai Havertz pour prendre une option lors du quart de finale aller contre le Real Madrid, quelques mois seulement après leur duel épique en demi-finale de la C1. La Ligue des champions est d'ailleurs l'un des objectifs du club londonien, toujours en course en Cup mais battu en finale de la League Cup par Liverpool et largué en championnat (à 14 points de Manchester City).