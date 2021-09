Coefficient UEFA: la France reprend la 5e place, devant le Portugal

Les résultats plutôt positifs de ses clubs en Coupe d’Europe, cette semaine, permettent à la France de reprendre sa cinquième place au coefficient UEFA, au détriment du Portugal.

La semaine européenne s’est conclue par un bilan plutôt positif pour les clubs français: aucune défaite, quatre résultats nuls et deux victoires. Ce n’est pas éclatant mais cela change de certains zéros pointés vécus les saisons dernières. Ces résultats cachent aussi une part de frustration notamment pour le PSG et son trio Messi-Neymar-Mbappé, tenu en échec sur le terrain du Club Bruges en Ligue des champions (1-1). Même sentiment mitigé pour Lille, accroché par Wolfsburg (0-0) avec un but refusé pour un ballon sorti de quelques millimètres.

En Ligue Europa, Marseille nourrit aussi des regrets d’avoir laissé filer une victoire qui lui tendait les bras sur le terrain du Lokomotiv Moscou, tout comme Rennes, passé proche de l’exploit face à Tottenham (2-2) en Conference League. Seuls Lyon, à Glasgow (0-2), et Monaco, contre Graz (1-0), ont connu l’ivresse de la victoire.

Ces succès et quatre matchs nuls permettent à la France de reprendre sa cinquième place au classement UEFA avec 45,081 points. Elle repasse devant le Portugal (44,549), pénalisé par les mauvais résultats de ses représentants en Europe (lourde défaite du Sporting et matchs nuls de Benfica et Porto en Ligue des champions ; défaite de Braga en Ligue Europa).

L’écart entre les deux pays reste ténu et évoluera en fonction des très nombreux matchs à venir. Mais cette légère embellie offre un petit répit à la France, très loin du Top 4 (dominé par l'Angleterre devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne) et désireuse de conserver, voire de consolider cette position. Car elle est précieuse: la nouvelle formule de la Ligue des champions se basera en effet sur le classement des clubs en mai 2023. Elle offrira quatre places qualificatives (3 directes et une par le biais d’un tour préliminaire) pour la compétition au pays cinquième du classement UEFA.