"Echec consommé", "Ciao, Kaputt"... la presse catalane accuse le coup après l'élimination du Barça

Le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de poules pour la deuxième année consécutive. Corrigé par le Bayern au Camp Nou ce mercredi (0-3), le club blaugrana est reversé en Ligue Europa mais cela n'empêche pas les quotidiens locaux de fustiger le comportement de l'équipe de Xavi après cette nouvelle désillusion.

Le retour du Grand Barça attendra... Incapable de battre l'Inter Milan ou le Bayern Munich, le club catalan est déjà éliminé de la Ligue des champions. Logiquement battu par les Bavarois (0-3) lors de la cinquième journée des poules, les protégés de Xavi se contenteront de jouer la phase finale de Ligue Europa début 2023.

Après le nouvel échec du club blaugrana en C1, la presse locale n'a pas cherché d'excuses à ce groupe bien renforcé lors du mercato estival.

Du côté du quotidien Sport, la déception reste grande mais était finalement assez attendue avant cette cinquième journée. Il fallait un miracle pour se qualifier, et le Barça s'est donc retrouvé éliminé avant même son choc contre le Bayern, la faute au succès de l'Inter face à Plzen (4-0).

"Echec consommé" titre sobrement le journal régional en une avec une photo des Catalans la mine déconfite. Au-délà de la défaite et de l'élimination, on retient également le manque d'intensité et d'envie de cette équipe lors du "match le plus triste".

Le Barça "victime de sa propre inefficacité"

L'autre grand quotidien pro-Barça, le Mundo Deportivo s'amuse des deux résultats fatidiques au Barça lors de cette journée européenne. Un "Ciao" en italien pour relever la victoire de l'Inter qui a éliminé les Catalans avant leur match et un "Kaputt" en allemand pour souligner la nouvelle correction infligée par le Bayern.

Là encore, on regrette le manque d'ambition de cette équipe blaugrana qui se contentera une nouvelle fois de la Ligue Europa "victime de sa propre inefficacité". Tête de gondole du mercato estival et du nouveau Barça, Robert Lewandowski y apparait abattu, les mains sur la pelouse du Camp Nou.

Le Barça au second plan à Madrid

Sans surprise, la presse madrilène titre plutôt sa une sur l'élimination de l'Atlético de Madrid après une fin de match totalement folle contre Leverkusen (2-2). Malgré un penalty dans les dernières secondes, et une incroyable triple occasion sur le raté de Yannick Ferreira Carrasco, les Colchoneros sont éliminés de la Ligue des champions au terme d'une "nuit de terreur" selon le journal AS.

La déroute du Barça n'a simplement eu droit qu'à un petit bandeau avec une photo des coéquipiers d'Ousmane Dembélé accompagnée du score du match face au Bayern et d'un sous-titre rappelant leur élimination au cours d'une triste soirée où l'Espagne a perdu deux représentants.

Le quotidien Marca se concentre lui aussi sur l'élimination douloureuse de l'Atlético après un match où il "impossible de faire plus cruel". Pour ce qui est de la deuxième sortie de piste prématurée du Barça, le journal se contente encore d'un bandeau en bas de page avec le score du duel contre Munich, une photo tête basse de Robert Lewandowski et une phrase lourde de sens "Voilà ce qu’il y a".

Comprendre, voilà où en est ce Barça en pleine reconstruction: incapable de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et impuissant lors d'un duel conrte un grand d'Europe comme le Bayern.