OM-Tottenham: combien la qualification rapporterait aux Marseillais

L'OM défie mardi soir Tottenham au Vélodrome en Ligue des champions (21h sur RMC Sport) dans un match crucial pour l'avenir des Olympiens en C1. Une victoire et une qualification pour les 8es de finale de la compétition permettraient aussi au club présidé par Pablo Longoria de souffler un peu sur le plan financier.

Marseille est face à son destin ce mardi. Les hommes d'Igor Tudor jouent ni plus ni moins que leur qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions à domicile face à Tottenham. Dernier du groupe D, l'OM peut encore arracher, à la faveur d'un succès contre le club anglais, son billet pour la suite de la compétition. Une victoire souhaitable sur le plan sportif, évidemment, mais aussi pour les finances de l'équipe phocéenne.

Mettre fin à l'hémorragie financière

En effet, comme précisé par l'Equipe dans son édition du jour, la qualification permettrait de stopper l'hémorragie d'un club qui, depuis plusieurs saisons maintenant, cumule les pertes : 76,4 millions d'euros au 30 juin 2021, 97,8 millions d'euros en 2020, 91,4 millions d'euros en 2019, 78,5 millions d'euros en 2018...

Des déficits qui s'accumulent et qui avaient valu à l'OM une amende de deux millions d'euros (1,3 millions avec sursis) de la part de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier. S'ils n'ont pas encore été publiés par la DNCG, le gendarme financier du foot français, les comptes de la saison dernière devraient une nouvelle fois être déficitaires.

Un match à 17 millions d'euros pour l'OM

Dans ce contexte, que pourrait rapporter un succès contre Tottenham ce mardi ? Déjà, 2,8 millions d'euros, somme versée pour toute victoire en phase de groupes de la C1 et que Marseille a empoché à deux reprises contre le Sporting Portugal (4-1, 2-0). Ensuite, le bonus de qualification pour les 8es de finale, de 9,6 millions d'euros, viendrait lui aussi renflouer les caisses, sans compter les recettes billetterie escomptées (environ trois millions d'euros) et les revenus des droits TV et du sponsoring (autour de quatre millions d'euros).

En tout, cela représente donc un chèque de 17 millions d'euros potentiel, qui serait particulièrement bienvenu pour Pablo Longoria et le board marseillais. Une somme qui pourrait encore grimper en cas d'accession de l'OM aux quarts de finale etc.