Francfort-OM: comment Marseille et ses supporters ont préparé le déplacement en Allemagne

L'OM se déplace à Francfort ce mercredi (21h, RMC Sport 1) lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Après les incidents entre supporters lors du match aller au Vélodrome, le club phocéen a cherché à limiter les risques et a préparé avec minutie le voyage de ses fidèles.

Environ 2200 supporters marseillais sont attendus ce mercredi à Francfort pour le match de l'OM lors de la cinquième journée de Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1). Dont 1900 partant de Marseille, une grande partie en bus. Et après les incidents du match aller, le club olympien a souhaité prendre le maximum de précautions pour assurer de bonnes conditions de sécurité aux fans qui se rendent en Allemagne.



Les deux clubs et les autorités des deux pays ont été en contacts étroits depuis plusieurs jours. L’OM a sensibilisé ses groupes de supporters sur les risques de ce déplacement et a doublé son effectif de stadiers pour encadrer au mieux le parcage.

Une chaude ambiance attendue au stade

Le club de Francfort étant habitué à la culture ultra, il n’y a eu aucun problème avec les Allemands concernant le matériel d’animation (bâches, tambours, drapeaux…). Pour encadrer au mieux les fans marseillais, il y aura demain un meeting point en ville pour les supporters (Römerberg Square).

Les fans se rendront ensuite en métro pour se rendre à côté du stade et commencer la marche jusqu’à l’intérieur de l’enceinte, avec une escorte de police.

Le supporter allemand blessé au Vélodrome par une fusée de détresse a lancé un appel au calme lundi, réclamant qu’il n’y ait aucun esprit de vengeance chez les fans de Francfort. 49.000 personnes seront au stade, pour un match à guichets fermés, dans l’une des ambiances les plus chaudes du pays.