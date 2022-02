Guerre en Ukraine: Gazprom, la finale de la Ligue des champions, les clubs russes… Les sujets brûlants de la réunion d’urgence de l’UEFA

L’UEFA a convoqué en urgence un comité exécutif ce vendredi lors duquel elle va retirer la finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg. D’autres sujets chauds comme l’accord avec Gazprom et l’avenir de la Russie dans les compétitions seront discutés.

La réunion promet d’être brûlante. L'UEFA tient un comité exécutif d’urgence ce vendredi à 10 heures pour discuter des mesures à prendre dans le cadre de la guerre en Ukraine, lancée par la Russie. Plusieurs sujets seront abordés dont celui sur la finale de la Ligue des champions qui sera retirée à Saint-Pétersbourg, le 28 mai prochain. Il ne devrait pas y avoir d’annonce sur le nouveau lieu du rendez-vous même si l’option Budapest est évoquée.

Ce ne sera pas le seul dossier chaud. L’avenir de la sélection et des clubs russes sera aussi discuté alors que la Suède a déjà fait savoir publiquement qu’elle refuserait de se rendre en Russie pour y jouer une potentielle "finale" de la qualification à la prochaine Coupe du monde. Mais aucune décision ne devrait être prise sur une éventuelle exclusion, par exemple. Les matches des équipes ukrainiennes (l’équipe de France Espoirs doit affronter l’Ukraine le 29 mars à Lviv) devraient aussi s’inviter dans les échanges.

Climat tendu

Le climat risque d’être tendu entre les participants même si le casting des présents n’a pas filtré. Ils sont 27 membres à siéger au comité exécutif dont le président de la Fédération ukrainienne, Andrii Pavlenko, et celui de la Russie, Alexander Dyukov. Ce dernier est aussi le directeur exécutif de Gazprom, géant russe spécialisé dans le gaz et surtout sponsor très lucratif de l’UEFA depuis 2012. Les deux parties ont renoué leur deal pour trois ans en mai dernier: la confédération reçoit 40 millions d’euros par an.

L’éclatement du conflit met l’UEFA sous pression sur ce contrat. D'autant plus après la décision du club allemand de Schalke 04 qui - après s’y être opposé dans un premier temps - a annoncé le retrait du nom de Gazprom de ses maillots. Là encore, l’UEFA ne devrait pas acter de décision à ce sujet même si les dirigeants britanniques poussent pour une décision exemplaire.