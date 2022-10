Inter-Barça: la presse catalane en rajoute une couche sur l'arbitre du VAR et pointe ses antécédents

Du côté de Barcelone, personne ne digère la défaite du Barça à Milan face à l'Inter (1-0) en Ligue des champions. La presse catalane a mené l'enquête et pointe les antécédents de l'arbitre, Pol van Boekel, accusé d'avoir un lourd passif.

Pol van Boekel dans l'oeil du cyclone. L'arbitre VAR du match Inter-Barça (1-0) est pointé du doigt par la presse catalane, qui le juge entiérement reponsable de la défaite du FC Barcelone en Italie. Le principal reproche étant une main de Dumfries dans sa propre surface, qui aurait dû, selon le clan catalan, provoquer un penalty. Plusieurs potentielles erreurs ont été obervées à la loupe par Mundo Deportivo. Le média catalan a mené l'enquête et évoque des erreurs antécédentes de cet arbitre, qui avaient eu des conséquence graves sur plusieurs matches.

Bayern-Barça: le cas Dembélé

"C'était prémédité, sinon c'est impossible à expliquer", accusait des sources de l'équipe du Barça à Mundo Deportivo. Ils ont rappelé que van Boekel était déjà en charge de la VAR lors du match de Munich et qu'il avait également porté préjudice au Barça lors de la précédente journée européenne.

Dans le clan barcelonais, ils jugent l'arbitre néerlandais "suspect", ce dernier étant déjà l'arbitre VAR du match entre le Bayern et Barcelone, au cours duquel les Barcelonais auraient dû bénéficier d'un penalty pour une grossière faute de Davies sur Dembélé. Le point commun entre cette action et la main de Dumfries est la cause de la colère de la presse espagnole. L'arbitre est accusé d'avoir pris seul la décision, sans demander à l'arbitre central de vérifier les images lui-même.

Le litigieux duel Donnarumma-Benzema

Selon le média catalan, Pol van Boekel est négativement populaire du côté des Pays-Bas. Une erreur de sa part, alors qu'il était chargé de l'arbitrage vidéo, aurait privé le PSV Eindhoven du titre, au profit de Feyenoord, a écrit Mundo Deportivo, sans donner plus de détails.

Arbitre UEFA depuis 2008, Pol van Boekel est également devenu tristement célèbre lors du dernier championnat d'Europe, au cours duquel même Robeto Rosetti, le président de l'arbitrage de l'UEFA, avait ciblé une décision de van Boekel (alors au VAR) comme exemple d'une mauvaise décision. C'était une main lors de Turquie-Italie, le match d'ouverture de l'Euro.

Autre fait notable, Pol van Boekel était chargé de la VAR lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions. C'est lui qui a pris la décision de ne pas appeler l'arbitre central sur la supposée faute de Benzema sur Donnarumma sur l'égalisation madrilène face au PSG en 8es de finale.

Mundo Deportivo souligne qu'en plus de la main de Dumfries, il y avait un penalty clair, pour le média catalan, pour une poussette de Skriniar sur Lewandowski. Çalhanoglu aurait pu lui être exclu, et le but refusé de Pedri est également discutable. Une presse catalane très remontée donc que l'officiel à la vidéo.