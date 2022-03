Juventus: Allegri dément en vouloir à Emery... mais peste contre le bus de Villarreal

Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus, a salué la performance de ses joueurs malgré la claque reçue face à Villarreal (0-3), mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Il regrette le style défensif de ses adversaires, sans en vouloir à son homologue, Unai Emery.

Comme en 2020 (Lyon) et en 2021 (Porto), la Juventus s’est arrêtée en huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2022. Les Italiens sont tombés de très haut en s’inclinant lourdement à domicile (0-3) face à Villarreal, mercredi au retour (1-1 à l’aller). Une claque qui s’est dessinée en fin de match avec trois buts espagnols inscrits dans le dernier quart d’heure. Avant cela, Massimiliano Allegro a trouvé que son équipe avait bien joué. Il a d’ailleurs salué ses troupes, tout en critiquant la frilosité de ses adversaires.

"Comment je ferais si je pouvais rejouer le match? Exactement comme les garçons l'ont fait ce soir, a-t-il déclaré. L'équipe a bien joué pendant 75 minutes, Villarreal a tout mis derrière et n'a pu débloquer le match que sur un fait de jeu." Il fait référence au penalty concédé par Daniele Rugani pour une faute sur Francis Coquelin.

"Je n'étais pas en colère contre Emery"

Le technicien italien a, en revanche, démenti être en colère contre son homologue, Unai Emery, malgré sa nervosité affichée au coup de sifflet final. "Contre qui étais-je en colère? Contre personne, pas contre Emery que je félicite parce qu'il a fait un bon match, a-t-il balayé. J'étais juste en colère en général. C'est le foot, parfois les choses tournent pour ou contre vous. Ils ont mis neuf joueurs derrière la ligne du ballon, ils ne sont même plus venus nous chercher, leur intention était d'allonger le jeu ou d'exploiter chaque occasion. On a été naïfs à sur le premier penalty, Rugani a fait un bon match, puis on a perdu un peu le terrain, il fallait mieux gérer car il restait encore un quart d'heure, on n'a pas pu le récupérer et on a encaissé deux buts de plus."

La Juventus se tourne désormais vers ses deux derniers objectifs de la saison: la Coupe d’Italie (victoire en demi-finale aller contre la Fiorentina) et assurer une place dans le Top 4 en Serie A (actuellement 4e). "Nous devons immédiatement penser au championnat car si nous mettons un instant de côté la déception de ce match, nous faisons quand même du bon travail", a-t-il conclu sur une note positive.