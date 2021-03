Ligue des champions: Ronaldo et la Juve, c'est un désastre

Pour la troisième saison consécutive, Cristiano Ronaldo et la Juventus ont subi une élimination prématurée en Ligue des champions face à une équipe face à laquelle ils étaient favoris. Une terrible désillusion pour le Portugais, qui ne vit pas la même idylle en C1 qu'avec le Real Madrid.

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland brillent en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo et peut-être Lionel Messi ce mardi (face au PSG) vivent des désillusions terribles, qui semblent indiquer une passation de pouvoir entre ces deux générations que sépare une grosse dizaine d'années.

Pour CR7, l'élimination face au FC Porto ce mardi soir est une nouvelle grosse déception. La Juventus d'Andrea Pirlo partait clairement favorite face à l'équipe portugaise, et n'a finalement pas fait le poids. Après l'Ajax en 2019 et l'OL en 2020, la Vieille Dame sort une fois de plus face à une équipe plus faible sur le papier.

Des statistiques cruelles

Au match aller, comme au retour, Cristiano Ronaldo n'est jamais parvenu à peser. Pourtant habitué à faire des différences lors des matchs à élimination directe pour renverser des situations, CR7 a cette fois échoué au même titre que son équipe. Et certaines statistiques viennent rappeler le mariage raté entre Ronaldo et la Juventus.

Au match aller, le Portugais n'avait tiré qu'une seule fois aux buts, soit son plus faible total dans un match à élimination directe depuis la saison 2010-2011. Après avoir atteint huit saisons d'affilée les demi-finales de la C1 avec le Real Madrid entre 2011 et 2018, Ronaldo n'est pas parvenu avec la Juventus à dépasser les quarts.

Lors de sa dernière saison à Madrid, CR7 avait plané sur la C1 avec 15 buts inscrits en 13 matchs. Depuis son arrivée à la Juve, le quintuple Ballon d'Or n'a marqué "que" 14 buts en trois saisons, soit un de moins que lors de cet exercice 2017-2018 à l'issue duquel il avait remporté sa cinquième coupe aux grandes oreilles.

Une dernière saison pour tenter de remporter la C1

La fin d'une génération? Messi pourrait quitter prématurément la compétition avec son Barça avant de s'envoler vers d'autres cieux l'été prochain. Et Ronaldo a vécu une nouvelle soirée difficile ce mardi, que vient traduire une autre cruelle statistique: pour la première fois depuis la saison 2004-2005, Ronaldo n'a pas marqué le moindre but lors de la phase à élimination directe de C1.

Ronaldo n'est pas la seule victime dans l'histoire. La Juventus, en juillet 2018, avait consenti à d'énormes efforts financiers pour accueillir CR7. L'objectif affiché à l'époque: remporter la troisième Ligue des champions de l'histoire du club, qui n'a plus gagné la C1 depuis 1996. Finalement, la Juve devra patienter une saison de plus pour espérer voir son pari payant. Si Ronaldo ne prolonge pas, le mariage CR7-Juve n'aura plus qu'une cartouche en 2021-2022 pour réaliser ce rêve, le contrat du Portugais prenant fin en juin 2022.