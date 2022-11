Juve-PSG: la défense sur coups de pied arrêtés, un secteur encore perfectible

Le PSG termine ce mercredi sa phase de groupes de Ligue des champions avec un déplacement sur le terrain de la Juventus. Pour l'équipe de Christophe Galtier, il faudra montrer un meilleur visage en défense que lors des dernières sorties, notamment dans le domaine des coups de pied arrêtés.

Si le Paris Saint Germain se régale offensivement depuis le début de la saison avec déjà 36 buts marqués en Ligue 1 et 14 en Ligue des champions, le secteur défensif est moins performant. Avant d’affronter la Juventus pour la première place du groupe, Christophe Galtier n’a pas caché son mécontentement. Le technicien a fait le constat de ce qui ne va pas dans la manière de défendre de son équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés.

La semaine dernière a été riche en buts pour le Paris Saint-Germain. 11 marqués et 5 encaissés. Alors oui, Paris gagne et le spectacle offensif est emballant. Mais dans la perspective des échéances importantes qui vont arriver très vite après le Mondial, ça ne serait pas une mauvaise idée de dégager plus de sérénité derrière.

A chaque corner, une forme de doute s’installe dans la surface de réparation parisienne. C’est sur cette phase de jeu que les Troyens ont marqué leur troisième but au Parc des Princes samedi dernier. Christophe Galtier a bien noté le problème. "J'étais très agacé à la suite des deux derniers matchs, a expliqué le technicien parisien ce mardi en conférence de presse. Des positionnements ne sont pas bons, pas respectés. C'est une question d'engagement, parfois de sacrifice. J'en ai parlé ce matin avec mes joueurs. On en a plus que parlé, on l'a travaillé."

Si le souci peut venir d’un "manque de concentration" ou "d’investissement", il y a peut-être autre chose. A l’étranger, certains clubs ont décidé de faire un travail très poussé sur les coups de pied arrêtés.

Le PSG derrière ses concurrents

Depuis le début de la saison, le PSG a encaissé trois buts sur corner et en marqué trois, ce qui donne une différence de 0. La balance est largement favorable pour les grosses écuries européennes. Manchester City a une différence de +5 (sept buts marqués suite à un corner, deux encaissés). Pour Liverpool, ce sont 10 buts marqués sur ce même exercice et 0 encaissé. L’année dernière, les Cityzen avaient terminé la saison à +18 quand la différence entre les buts marqués/encaissés sur corner était seulement de +6 au PSG.

Dans ces clubs de Premier League, un soin particulier est pris pour appréhender ces phases de jeu. Pour les coups de pied arrêtés, Chelsea emploie un coach et deux analyses vidéo. A Manchester City, deux salariés du club sont chargés de ces situations et sont épaulés d’un analyste vidéo. Au Paris Saint-Germain, il n’ y a pas de spécialiste dans ce domaine. Pourtant Christophe Galtier excellait il y a encore très peu de temps avec Nice dans le domaine des corners, avec un seul but encaissé la saison passée pour les Aiglons. Un membre du staff était dédié à temps plein aux coups de pied arrêtés, ce n’est peut-être pas qu’une coïncidence.