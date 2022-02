Villarreal-Juventus: la très vilaine semelle de Rabiot, qui échappe miraculeusement au rouge

Adrien Rabiot a échappé de peu à un carton rouge ce mardi lors du 8e de finale aller de Ligue des champions entre la Juventus et Villarreal (1-1). Coupable d'une très vilaine semelle sur Samuel Chukwueze, il a été épargné par l'arbitrage malgré l'utilisation de la vidéo.

Adrien Rabiot n'est pas passé loin de la correctionnelle. Ce mardi, lors du 8e de finale aller de Ligue des champions entre Villarreal et la Juventus (1-1), quelques instants après l'égalisation des joueurs du sous-marin jaune, le milieu de terrain international français s'est rendu coupable d'un très vilain geste sur Samuel Chukwueze.

>> Revivez le match entre Villarreal et la Juventus

On joue la 73e minute quand Rabiot va au duel avec le Nigérian de 22 ans. En voulant récupérer le ballon, le joueur des Bianconeri se manque complètement et vient s'essuyer les crampons... au niveau du genou de Chukwueze.

Carton jaune après vérification à la vidéo

En visionnant les ralentis, le pire pouvait être à craindre pour le joueur de la Vieille Dame, tant le geste paraît mal maitrisé et dangereux. Mais, après vérification à la vidéo, le corps arbitral a seulement décidé d'infliger un carton jaune à l'ancien Parisien, qui a pu finir le match dans l'entrejeu turinois.

L'action a cependant illustré la fin de match de la Juve, qui a perdu le fil de sa rencontre après avoir géré pendant plus d'une heure de jeu. La machine à but Dusan Vlahovic avait même mis les Italiens sur orbite en ouvrant le score après 32 secondes sur... son premier ballon touché en carrière dans la plus prestigieuse des compétitons.

Mais Dani Parejo a profité d'une grossière erreur de l'arrière-garde turinoise pour remettre tout le monde à égalité à la 66e minute. Tout se jouera désormais au match retour, au Juventus Stadium, le 16 mars prochain.