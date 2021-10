LDC: le Barça a régressé en cinq ans, selon Koeman

Ronald Koeman, entraîneur du Barça, estime que son équipe n’a pas les armes pour décrocher le titre en Ligue des champions, cette saison, dans la continuité de ces quatre ou cinq dernières années durant lesquelles le club a régressé selon lui.

Le Barça aborde la troisième journée de Ligue de champions au pied du mur. Les deux claques reçues face au Bayern (0-3), puis sur le terrain de Benfica (3-0) ne laissent pas d’autres choix qu’un succès face au Dynamo Kiev, mercredi (18h). "C’est vrai que nous jouons notre avenir en Ligue des champions, a reconnu Ronald Koeman, ce mardi en conférence de presse. En perdant deux matchs, nous devons gagner et rien d’autre."

Voilà donc les Blaugrana engagés dans une mission remontada pour se sortir des poules. Pour l’entraîneur néerlandais, il sera ensuite difficile de regarder beaucoup plus loin, vers le titre notamment. Il estime que son équipe peut rivaliser en championnat, moins dans la compétition reines des clubs.

"Ce n'est pas normal de penser aux quarts et demies"

"Cela nous coûte sûrement plus en Ligue des champions car les grandes équipes se sont beaucoup améliorées et le niveau du Barça a baissé au cours des quatre ou cinq dernières années, lance-t-il. Je ne sais pas pourquoi. Je peux seulement parler de la période où je suis là mais il y a un changement. Il y a des équipes équilibrées dans leur effectif, avec 23 joueurs internationaux et une situation économique meilleure que la nôtre. Tout joue."

Le Néerlandais se garde toutefois de fixer le cap d’un parcours réussi. "Cela dépend toujours des circonstances de l'équipe et ce n'est pas normal de penser non plus à atteindre les demi-finales ou les quarts de finale, ajoute-t-il. Ce que nous devons exiger, c'est de gagner demain (mercredi). C'est la première étape. Je ne me soucie de rien d'autre. Avec deux matchs perdus, nous devons gagner."