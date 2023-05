Barça: Xavi explique comment il a poussé dehors ses "amis" Piqué et Alba

Cadres voire légendes du FC Barcelone, Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba vont tous quitter le club cette saison, sous l'impulsion de leur entraîneur et et-coéquipier Xavi, pour qui de telles décisions n'ont pas été simples à prendre.

Au-delà du titre de champion d'Espagne, la saison 2022-2023 restera au Barça comme celle qui symbolise le changement de cycle, avec les départs de Gerard Piqué (retraite), Sergio Busquets et Jordi Alba, qui cumulent à eux trois 1.800 rencontres avec le FC Barcelone. Xavi, l'entraîneur et leur ancien coéquipier, a poussé les mises en retrait des trois vétérans, mais la tâche n'a pas été simple pour l'ancien milieu de terrain qui a dû mettre la réalité en face de trois amis.

"Quand il faut prendre des décisions contraires à ce que voudrait le joueur, ça commence à être difficile", a reconnu l'ancien capitaine du Barça sur la chaîne espagnole TV3. "J'ai dû dire à Piqué de se retirer, parce qu'il jouerait moins. J'ai même eu du mal à dormir, parce qu'on avait beaucoup profité ensemble. Avec Jordi Alba, j'ai eu le sentiment d'échouer en tant qu'ami, mais je devais donner la priorité à l'équipe", a-t-il poursuivi.

"Ils ont su partir au bon moment", loue Xavi

Xavi explique qu'il s'est servi de sa propre expérience avec Luis Enrique, dans sa carrière de joueur, pour conseiller ses cadres sur leur futur proche. "Cela m'est arrivé avec Luis Enrique. Vous ne le comprenez pas, vous avez le sentiment que vous devez continuer à jouer après tant d'années en tant que titulaire. Jordi s'est fâché, il faut le comprendre. Mais plus tard, il y a eu une discussion de groupe et il nous a dit qu'il était engagé à 100%. Et c'était pareil pour Piqué. Ils ont su partir au bon moment", souligne l'ex-milieu relayeur aux 767 matchs avec les Blaugrana.

En fin de contrat en 2024, Xavi a également confirmé sa grande confiance pour prolonger à la tête du FC Barcelone. "Je ne serai jamais un problème pour le Barça. Nous allons se comprendre, le plus tôt possible. Il n'y aura pas de problème, je finirai par prolonger", a ainsi promis Xavi.