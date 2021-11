Le PSG en dit plus sur la reprise prochaine de Sergio Ramos

Sergio Ramos ne figure pas dans le groupe du PSG qui se déplacera à Leipzig, ce mercredi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Mais le club de la capitale assure que son défenseur espagnol va reprendre l’entraînement collectif "dans les prochains jours".

Le sujet commence à devenir sensible au PSG. Il faut dire que la situation de Sergio Ramos fait beaucoup parler ces dernières semaines. Bien au-delà de la capitale. Depuis son arrivée en juillet, l’ancien taulier du Real Madrid n’a pas disputé la moindre minute avec son nouveau club. Mauricio Pochettino ne l’a d’ailleurs jamais convoqué pour un match. Freiné par ses problèmes physiques, le défenseur de 35 ans peine à retrouver de bonnes sensations. Il sera à nouveau absent lors du déplacement à Leipzig, ce mercredi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

Un forfait prévisible qui s’accompagne tout de même d’une note d’espoir. A l’heure de communiquer le groupe disponible pour ce voyage dans l’est de l’Allemagne, Paris a donné quelques précisions sur son international espagnol (180 sélections, 23 buts). En laissant entendre qu’il intégrerait prochainement les séances collectives. "Sergio Ramos continue son entraînement individuel sur le terrain et retrouvera le groupe dans les prochains jours", peut-on lire dans un communiqué.

"On sait ce qui se passe", assure Leonardo

De quoi faire souffler un vent d’optimisme autour du champion du monde 2010, qui n’a plus joué un match officiel depuis mai dernier. Il convient tout de même de rester prudent car ce n’est pas la première fois que le PSG donne des signaux positifs concernant son n°4. Et jusqu’ici, ils ne se sont jamais vérifiés. Il faut dire qu’un certain flou entoure la situation de Ramos au Camp des Loges. Au point de pousser certains médias à s’interroger sur la possibilité de le voir un jour sous le maillot rouge et bleu. En Espagne notamment.

Un pessimisme que Leonardo est venu balayer après la victoire face à Lille, vendredi en Ligue 1 (2-1). En assurant que tout était sous contrôle. "On savait qu’il avait un problème, a expliqué le directeur sportif brésilien. La presse espagnole joue et vous (les médias français, ndlr) jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez. On savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe."

Le staff médical confiant pour son retour

Selon nos informations, le cas Ramos ne suscite effectivement aucune inquiétude au sein du PSG. Le club répète que son défenseur travaille pour revenir à son meilleur niveau. Paris souhaite qu’il soit à 100% avant de retrouver la compétition. En attendant, l’ancien capitaine du Real poursuit son programme de reprise individuel.

Lors de sa signature cet été, le PSG avait connaissance de son problème au genou. Mais la douleur s’est déplacée dans le muscle du mollet, d’où cette longue période d’indisponibilité. Malgré tout, le staff médical est confiant pour son retour, estimant avoir le contrôle de la situation. La priorité reste la prudence avec un élément qui a cumulé les blessures la saison dernière. Ramos doit être "rééquilibré" avant de pouvoir enfiler sa tunique parisienne. Le joueur et le club, qui échangent en continu, sont d’accord sur ce point.