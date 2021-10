PSG: Pochettino se défend d'utiliser Messi à contre-emploi

Surtout placé à droite ces dernières semaines, Lionel Messi peine à avoir de l'influence et à imposer sa patte sur le jeu du PSG. Mais Mauricio Pochettino assure qu'il ne cantonne pas le génie argentin à un poste d'ailier et qu'il lui laisse au contraire beaucoup de liberté.

Un ailier droit qui n’en a que le nom. Ces dernières semaines, Mauricio Pochettino a pris l’habitude d’aligner Lionel Messi dans une position très excentrée, dans un rôle où le génie argentin (34 ans) peine à montrer toutes ses qualités. Ce fut encore le cas dimanche lors du nul concédé par le PSG à Marseille (0-0). Sur le côté, l’influence de l’ancien maître à jouer du Barça semble limitée. Comme s’il était utilisé à contre-emploi. Ses coéquipiers ont du mal à le trouver haut sur le terrain et lui ne parvient pas encore à mettre sa patte sur le jeu de sa nouvelle équipe. En bref, Pochettino est-il en train de se planter ? Doit-il mettre Messi dans l’axe ?

"Il se positionne là où le jeu le demande"

Interrogé à ce sujet ce jeudi en conférence de presse, à la veille de défier Lille pour le début de la douzième journée de Ligue 1, le technicien parisien s’est défendu. "Pour la disposition tactique de l'équipe, on a une base qui peut varier. On a une référence de base pour l'animation offensive et défensive. Chaque joueur a, en principe, certaines responsabilités en fonction de son poste. On donne de la liberté aux joueurs. Leo est un joueur qui peut jouer à droite ou dans l'axe, aussi en numéro 10. C'est un joueur qui peut jouer partout, selon le déroulement de l'action. C'est le meilleur joueur du monde. Il se positionne là où le jeu le demande, et en fonction des besoins de l'équipe", a-t-il réagi.

En l’absence de Kylian Mbappé, qui souffre d’une infection ORL et qui ne devrait reprendre l’entraînement qu’en début de semaine prochaine, Messi pourrait se recentrer face aux Dogues. Cette idée n’est pas exclue par Pochettino.

"Chaque joueur a son influence, sur toutes les facettes du jeu, a détaillé Pochettino. Kylian est très important pour nous. Comme il est absent, il y a plusieurs possibilités. Messi peut jouer devant. Mais il y a des alternatives, d'autres joueurs. On verra quelle sera la décision finale. Comme le dit Pep Guardiola, Messi peut jouer 7, 8, 10, 9... Il peut jouer partout."

Reste à savoir si Lionel Messi sera à 100% pour la réception du champion de France en titre. Victime d’une gêne musculaire, il a simplement fait une séance individuelle ce jeudi et est incertain pour ce choc.