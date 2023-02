Leipzig-Manchester City: Mahrez devient le 5e meilleur buteur africain de l'histoire de la C1

Auteur du but des champions d'Angleterre en titre sur la pelouse de Leipzig mercredi soir lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-1), Riyad Mahrez a profité de l'occasion pour entrer encore un peu plus dans l'histoire de la compétition. Avec sa 20e réalisation en C1, l'Algérien se rapproche des meilleurs buteurs du continent africain.

L'option est prise pour les hommes de Pep Guardiola. Avec un nul sur la pelouse de Leipzig (1-1) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, les Cityzens gardent la main avant le retour à domicile, le 14 mars prochain. Mais c'est, malgré tout, un goût de frustration qui demeure tant les champions d'Angleterre avaient la main sur la rencontre en première période, avant de subir l'égalisation de Gvardiol lors des 20 dernières minutes de la partie.

Mahrez dans le top 5 des meilleurs buteurs africains en C1

Détonateur principal côté City, Riyad Mahrez avait donné l'avantage aux siens à la 27e minute après une passe dans l'axe de Grealish tout juste déviée par Gundogan, qui permettait au gaucher de 32 ans de conclure d'une belle frappe croisée du gauche danns les buts de Blaswich. Une 20e réalisation en Ligue des champions qui permet à l'Algérien de se rapprocher des meilleurs buteurs africains de l'histoire de la compétition.

Alors que Mohamed Salah, buteur avec Liverpool face au Real Madrid (2-5) mardi soir, était revenu à la hauteur de la légende Didier Drogba - 44 buts en C1 - Mahrez a profité de sa nouvelle réalisation pour intégrer un top 5 très select. Il se positionne désormais juste derrière le Sénégalais Sadio Mané (27 buts), le Camerounais Samuel Eto'o (30 buts) et donc l'Egyptien et l'Ivoirien.

Cette statistique, qui illustre l'importance prise par l'Algérien dans le football africain, n'a pourtant pas semblé émouvoir plus que cela le principal intéressé au coup de sifflet final, encore frustré de ne pas avoir pu ramener la victoire d'Allemagne. "On est un peu mitigés, car on a vraiment contrôlé le match, et on n'a pas réussi à le faire en seconde période, peut-être parce qu'ils ont été meilleurs et nous ont dérangés", analysait-il. "On a les occasions pour tuer le match. À l'arrivée, un match nul à l'extérieur, cela peut arriver."

À la chasse derrière Arsenal en Premier League et toujours en quête d'une première couronne en Ligue des champions, c'est une fin de saison haletante qui attend Mahrez et City. Et nul doute que seuls les trophées soulevés d'ici la fin de l'exercice 2022-2023 viendront pleinement satisfaire l'ancien havrais.