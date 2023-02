Manchester City: Guardiola et Mahrez prennent la défense de Haaland, fantomatique à Leipzig

Erling Haaland a livré une prestation fantomatique ce mercredi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions à Leipzig (1-1), avec seulement quatre ballons touchés dans la surface adverse en 90 minutes. Alors que les doutes sont de plus en plus nombreux sur sa compatibilité avec le jeu de Manchester City, Pep Guardiola et Riyad Mahrez ont tenu à la défendre après la rencontre.

Erling Haaland peut compter sur le soutien de son coach et de ses coéquipiers. Transparent ce mercredi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions contre Leipzig (1-1), avec seulement quatre ballons touchés dans la surface adverse en 90 minutes de jeu, le Cyborg norvégien voit émerger de plus en plus de doutes sur sa compatibilité avec le jeu de Manchester City.

>> Revivez Leipzig-City (1-1)

Alors que la prestation fantomatique de l’ancien joueur de Dortmund fait beaucoup parler, Pep Guardiola et Riyad Mahrez ont volé à sa rescousse. "Haaland" ? Il s'est adapté à 100% à Man City, a tranché le coach espagnol dans des propos rapportés par The Athletic. Nous devons le trouver davantage dans le jeu et lui faire les passes."

Mahrez: "Il n'est pas là pour toucher 70 ballons par match"

"Le coach veut qu'il soit plus dans le jeu mais c'est un attaquant puissant, qui va vite, on connaît ses qualités. Ce n'est pas à lui de décrocher peut-être, d'aller chercher les ballons, a de son côté clamé Riyad Mahrez, unique buteur de son équipe ce mercredi soir, au micro de Canal+. Il n'est pas là pour toucher 70 ballons par match."

Malgré des performances hors normes (32 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues pour sa toute première saison sous le maillot de Manchester City), l’intégration du Cyborg au système Guardiola est plus complexe que cela puisse paraître. "Peut-être qu'il n'a pas choisi le club qui peut lui permettre d'exploiter au mieux ses qualités", estimait par exemple Jamie Carragher après la défaite de City à Tottenham le 5 février dernier (1-0). Malgré une nouvelle performante décevante ce mercredi soir, les Citizens continuent de faire front autour de leur phénomène.