PSG: Messi trouverait "fou" de gagner un septième Ballon d’or

Lionel Messi figure de nouveau parmi les favoris pour décrocher le Ballon d’or 2021, même s’il assure de ne pas trop y penser. L’Argentin en compte déjà six en sa possession - un record - et ne bouderait pas son plaisir d’en décrocher un septième.

Les votes pour le Ballon d’or sont clos depuis le 25 octobre mais le mystère sur l’identité du vainqueur 2021 demeure. Il ne sera levé que le 29 novembre. En l’absence de grand favori, Lionel Messi apparaît comme l’un des nombreux prétendants au graal individuel. En 2019, il avait profité de l’éclatement des votes en direction des joueurs de Liverpool pour s’offrir le sixième Ballon d’or (avec sept petits points d’avance sur Virgil van Dijk) de sa carrière, un record.

Son titre en Copa America avec l’Argentine et sa grosse deuxième partie de saison avec le FC Barcelone (28 buts en 29 matchs en 2021, 3 buts avec le PSG en Ligue des champions) en font un candidat sérieux aux côtés de Karim Benzema (Real Madrid), Joriginho (Chelsea) ou Robert Lewandowski (Bayern), grandissime favori en 2020… avant l’annulation de la remise du prix par France Football.

"Ce serait extraordinaire"

Dans une interview accordée à Sport, Messi assure ne pas faire une fixation sur ce Ballon d’or. Il l’accueillerait tout de même avec grand plaisir.

"Si je suis honnête, je n’y pense pas, a-t-il confié. Ma plus grande récompense a été ce que j'ai pu accomplir avec l'équipe nationale (son premier titre avec l’Albiceleste en Copa America donc, ndlr). Après avoir tant lutté et combattu pour cet exploit, ce titre est le meilleur pour tout ce qu'il en a coûté. Si le Ballon d'or arrivait, ce serait extraordinaire pour tout ce que cela signifierait d'en gagner un de plus. Le septième serait fou. Sinon, rien de spécial. J'ai déjà atteint un de mes grands objectifs. Je suis très heureux de ce qui s'est passé et maintenant que tout ce qui doit arriver arrive."