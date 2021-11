Leipzig-PSG: Pochettino laisse planer le doute sur sa compo

A la veille de la rencontre de Ligue des champions ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) entre le RB Leipzig et le PSG, Mauricio Pochettino n'a pas effectué de mise en place classique. Le technicien argentin laisse planer le doute sur sa composition pour ce déplacement.

Mauricio Pochettino laisse planer le mystère sur l’équipe qui débutera ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) face au RB Leipzig, lors de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. L’entraîneur argentin n’a pas fait de mise en place classique, préférant mixer les équipes lors d’une petite opposition de veille de match.

Forfait à Lille vendredi dernier en raison d'une infection ORL, Kylian Mbappé s’est entraîné normalement, sans souci physique apparent. De retour de suspension, Angel Di Maria, qui va disputer son premier match européen cette saison, est sorti des vestiaires en premier.

"Ce qui compte, c'est l'animation"

En conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur la possibilité d’utiliser un schéma tactique avec trois défenseurs centraux. "Les schémas, ce sont des points de départ. Ce qui compte c’est l’animation. Ça dépend d'où est le ballon sur le terrain. Ensuite on pourra jouer à trois, à quatre, avec des latéraux hauts ou bas, a expliqué le technicien parisien. Cela dépend du moment et de la hauteur à laquelle joue le bloc. Cette flexibilité demande de la compréhension et on espère que ça viendra rapidement".

Face aux critiques qui entourent les performances du PSG en ce début de saison, Mauricio Pochettino a défendu aussi l'identité de jeu de son équipe. "Le projet, on l'a. Les idées, on les a. Nous savons comment les développer. On attaque nos priorités, et avec toujours ce projet en tête. Le processus pour construire une équipe a plusieurs étapes. Je ne vais pas expliquer comment se bâtit une équipe. Mais nous travaillons en donnant la priorité à certains secteurs, a commenté Pochettino. Notre philosophie est claire. Mais cela dépend aussi de nombreux autres facteurs que nous sommes en train d'améliorer."

Mené 2-1 à l'aller au Parc des Princes face au RB Leipzig, le PSG avait adopté une défense à trois à l'heure de jeu, permettant de repositionner Lionel Messi dans l'axe. La formation parisienne avait ensuite renversé la situation pour s'imposer (3-2). Mais lors de cette veille de match, les Parisiens n’ont pas travaillé spécifiquement cette défense à trois, aperçue aussi en fin de rencontre face à Lille.