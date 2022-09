Ligue des champions: bientôt une finale aux États-Unis?

L'UEFA étudierait la possibilité de délocaliser une finale de Ligue des champions aux États-Unis dans les années à venir. Ce serait une première dans la compétition, qui n'a jamais quitté le Vieux Continent.

La Ligue des champions va-t-elle s'exporter pour la première fois depuis sa création en 1955 ? L'UEFA ne serait pas contre cette idée, selon AS. Le média espagnol rapporte ce vendredi que l'instance européenne est ouverte à une éventuelle délocalisation de la finale aux États-Unis. L'association européenne des clubs (ECA), qui tient son assemblée générale à Istanbul la semaine prochaine, est favorable à l'expansion de son marché, une décision qui multiplierait les revenus de la télévision et du parrainage.

D'autant que l'UEFA vient de vendre les droits de la Ligue des champions aux États-Unis à CBS, Viacom et Paramount pour 1,5 milliard de dollars pour six ans à partir de 2024. La présence du partenaire commercial de l'UEFA, Relevent Group, sur le marché américain offre à l'instance européenne une plate-forme solide sur laquelle elle peut s'appuyer pour conclure des accords lucratifs.

Une Coupe du monde des clubs également au programme ?

De l'autre côté de l'Atlantique, l'optimisme est de mise puisque les principaux promoteurs américains s'estiment prêts pour organiser l'évènement. Afin de faire pencher la balance, ils prennent exemple sur la Campeones Cup, une rencontre organisée par la Ligue américaine entre le champion de MLS et celui de la Liga mexicaine. Le Yankee Stadium de New York a accueilli la dernière édition entre New York City et l'Atlas devant plus de 15.000 personnes.

Une chose est sûre, le pays va bien organiser la Coupe du monde 2026 en compagnie du Canada et du Mexique. Les États-Unis pourraient également accueillir le prochain Mondial des clubs, qui devrait se jouer en février en raison de la Coupe du monde au Qatar. Une compétition à laquelle participera le Real Madrid, champion d'Europe en titre.