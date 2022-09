Ligue des champions: Copenhague a offert des bières aux supporters de Séville

Au cours de la rencontre entre Copenhague et le FC Séville en Ligue des champions mercredi, les fans espagnols présents dans le parcage visiteur ont reçu une petite attention de la part du club danois, qui leur a distribué des bières.

Contrairement à d'autres images bien moins sympathiques dans les tribunes européennes ces derniers jours, cette deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des champions aura été le témoin d’une belle image dans un stade. Cela concerne même des visiteurs, les supporters du FC Séville, qui ont fait un déplacement de près de 3.000 kilomètres et ont récompensés par le club danois.

Comme le relaie le FC Copenhague sur ses réseaux sociaux, des stadiers se sont rendus dans la tribune des visiteurs pour une distribution de bières gratuites. "Santé Séville, merci d’avoir voyagé à Copenhague", écrit le dernier champion du Danemark sur son compte Twitter, vidéo à l’appui.

Ce n'est pas la première fois que le club montre sa classe: dans la foulée de leur qualification pour la Ligue des champions, ses joueurs ont été vus en train de nettoyer le vestiaire face à Trabzonspor.

Pas de but sur le terrain

Un cadeau qui a été accueilli par des sourires et applaudissements. Mais le spectacle aura donc été en tribunes au Parken de Copenhague puisque les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui ne fait les affaires de personne, Copenhague et Séville occupant les deux dernières places du groupe G, derrière Manchester City et le Borussia Dortmund, avec un petit point en deux journées.