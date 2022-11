Ligue des champions: cette stat qui montre que Mbappé fait mieux que Messi et Ronaldo au même âge

Encore buteur mercredi lors de la victoire du PSG contre la Juventus Turin (2-1), Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 40 buts en Ligue des champions.

Il a encore été décisif dans un rendez-vous important. Buteur, puis passeur pour Nuno Mendes, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG ce mercredi sur le terrain de la Juventus Turin (2-1), pour la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Mieux que Messi ou Ronaldo

Il a d’abord signé un festival pour ouvrir la marque rapidement (13e). Trouvé par Lionel Messi, il a contrôlé le ballon, résisté au retour agressif d’un Federico Gatti accroché à son maillot puis évité d'un crochet Manuel Locatelli avant de décocher une sublime frappe enroulée : poteau rentrant et 1-0 pour les Parisiens.

Il a ensuite lancé côté gauche Nuno Mendes, à peine entré en jeu, pour l'envoyer vers le deuxième but (69e). "Ce n'est pas grave, on est qualifiés, a expliqué le champion du monde au micro de RMC Sport. On est venus faire le travail, ça ne suffit pas (Paris termine deuxième de son groupe, ndlr). On va regarder le tirage et on jouera pour gagner."

Sur un plan personnel, Mbappé fait très fort. A Turin, il est devenu à 23 ans, 10 mois et 13 jours le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 40 buts en C1. Il fait mieux que Lionel Messi (24 ans et 130 jours), Raul (25 ans et 258 jours), Karim Benzema (26 ans et 307 jours) ou encore Cristiano Ronaldo (27 ans et 241 jours).

Mbappé, c'est donc un bilan assez fou de 40 buts en 59 matchs disputés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes : 6 buts avec Monaco et 34 avec Paris.