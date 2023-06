Ligue des champions: "Cette victoire appartient aux fans", clame Noel Gallagher après le sacre de Manchester City

Noel Gallagher, l’un des plus célèbres fans de Manchester City, s’est livré au Daily Mail après le sacre des Skyblues en Ligue des champions. L’ancien guitariste d’Oasis n’a pas caché sa fierté de voir son club de cœur décrocher le Graal après l’avoir soutenu durant des périodes bien plus délicates.

Des décennies de souffrance, d’angoisse et d’espoirs pour finalement atteindre le Nirvana. Fan de Manchester City depuis sa plus tendre enfance, Noel Gallagher, ancien guitariste du groupe Oasis, a vécu de manière intense le sacre des Skyblues samedi à Istanbul face à l’Inter Milan (1-0). Pour le natif de Manchester City, c’est tout simplement l'aboutissement de toute une vie de supporter.

"J'ai tout connu avec City. Je nous ai vus être relégués (1983, 1987, 1996, 1998, 2001). Dans ma tête, je me souviens qu'il semblait toujours pleuvoir, retrace Noel Gallagher dans les colonnes du Daily Mail. Il y avait toujours cette pluie gothique et ce drame associés à City. Et oui, le club est méconnaissable aujourd'hui par rapport à ce qu'il était à l'époque."

"Sans nous, il n'y aurait pas eu de club à racheter"

Habitué à évoluer dans l’ombre de son imposant voisin, Manchester United, le destin de City a basculé à l’été 2008 lorsque le club a été racheté par un fonds d’investissement d’Abu Dhabi. Les Skyblues sont alors entrés dans une toute nouvelle dimension jusqu’à régner sur l’Europe 15 ans plus tard. Mais pas question pour Noel Gallagher d’oublier ce qui fait le cœur de City.

"Cette victoire en Ligue des champions, bien qu'elle ait été conçue par Abu Dhabi et Pep Guardiola, qui est un génie qui ne cesse de redéfinir le football tous les cinq ans, elle appartient aux fans. Sans nous, il n'y aurait pas eu de club à acheter, a tranché le musicien. Les supporters ont entraîné ce club depuis Macclesfield Town un vendredi soir jusqu'à battre le Real Madrid 4-0 en demi-finale de la Ligue des champions. C'est grâce aux supporters. Je me fiche de ce qu’on peut dire." Le message est passé.