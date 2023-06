Manchester City: footballeuse, issue du même club en Norvège… qui est Isabel Johansen, la compagne d’Erling Haaland

Au moment de célébrer le sacre de Manchester City en Ligue des champions, Erling Haaland s’est affiché avec sa petite amie, Isabel Haugseng Johansen, sur la pelouse. Le Norvégien et la jeune femme, également footballeuse, se sont rencontrés au sein du club de Bryne FK, où le Cyborg a fait ses débuts.

Elle était aux premières loges pour fêter le titre le plus important de la (jeune) carrière de son petit ami. Samedi soir, lors des célébrations du sacre de Manchester City en Ligue des champions après la victoire 1-0 des Skyblues face à l’Inter Milan, Erling Haaland était accompagné par Isabel Haugseng Johansen sur la pelouse du stade Atatürk d’Istanbul.

Isabel Haugseng Johansen © AFP

Isabel Haugseng Johansen et Erling Haaland © Icon

Ils se sont rencontrés à l'académie de Bryne

La jeune femme, âgée de 19 ans, connaît bien le monde du football puisqu’elle est elle-également joueuse. Comme rapporté par The Sun, en parallèle d'un job à temps partiel dans un magasin de mode, elle évolue au sein du club de Bryne FK, qui n’est autre que le club où Haaland a effectué ses grands débuts professionnels.

Selon le Daily Mail, c’est d’ailleurs au sein de l’académie de ce club situé sur la côte Ouest du pays à 300 kilomètres d’Oslo qu’ils se seraient rencontrées pour la première fois lorsqu’ils étaient enfants.

Haaland a intégré le club de Bryne FK vers l’âge de six ans. Il y passera environ dix ans de sa vie, avant de faire ses bagages en 2017 pour découvrir la première division norvégienne avec Molde FK.

"Il marquait des buts, il a développé une très bonne technique, une intelligence dans la surface, expliquait à RMC Sport en 2020 Alf Ingve Berndsen, son formateur au club, au sujet de cette période. Dès le début, il avait une attitude de vainqueur. Il se consacrait beaucoup au football. Il avait des qualités techniques, tactiques et mentales. Quand il avait 12 ans, il était bon dans tous les autres compartiments du jeu. On savait qu’il allait devenir imposant et rapide." Peut-être pas forcément qu’il allait soulever la Ligue des champions quelques années plus tard.