Lille-Salzbourg: "On a fait honneur à la Ligue 1", Gourvennec fier de ses joueurs

Jocelyn Gourvennec a réagi pour RMC Sport au succès de Lille contre Salzbourg (1-0) lors de la cinquième journée de Ligue des champions. L'entraîneur du Losc est heureux d'avoir assuré l'avenir européen des Dogues et espèrent voir son équipe faire aussi bien en Ligue 1.

Une action un peu chanceuse de Burak Yilmaz conclue par Jonathan David et Lille a signé une victoire capitale contre Salzbourg (1-0) ce mardi lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Unique buteur de la rencontre, l'attaquant canadien a provsoirement placé le Losc en tête du groupe G. De quoi faire la fierté de son entraîneur Jocelyn Gourvennec.

"C’est une grosse satisfaction de répondre présent. On avait dit avant le début de la compétition que l’on jouerait la Ligue des champions à 300% et c’est ce que l’on montre, a savouré l'entraîneur des Dogues pour RMC Sport. Ce n’est pas sans conséquence parce que je pense que l’on lâche des points en championnat. Je pense que l’on fait honneur à la Ligue des champions, on fait aussi honneur à la Ligue 1."

>> Lille-Salzbourg (1-0)

Gourvennec: "On veut la première place"

Leader de sa poule avant son déplacement à Wolfsburg lors de la sixième journée, le 8 décembre, Lille est assuré d'être au moins reversé en Ligue Europa. Mais après les succès contre le FC Séville et le club autrichien, Jocelyn Gourvennec en veut encore plus.

"Aujourd’hui on a huit points et il n’y a rien de fait évidemment, a poursuivi l’entraîneur du club nordiste. Il nous reste un match et il ne faut pas se disperser car le match à Wolfsburg sera difficile. On a assuré a minima d’être en coupe d’Europe en février en étant troisième. Mais ce que l’on veut c’est la première place. Vu notre parcours jusqu’à présent, c’est ça qu’il faut aller chercher."

Lille doit confirmer en Ligue 1

A l'image de son attaquant Jonathan David, Jocelyn Gourvennec espère également voir les Dogues enchaîner en championnat. Ce samedi, Lille peut basculer dans la première moitié de tableau et se rapprocher du top 5 en cas de victoire contre Nantes.

"Il faut rebasculer maintenant sur la Ligue 1. On va jouer un match difficile contre Nantes, on va aller à Rennes la semaine prochaine puis recevoir Troyes. Ensuite on pensera à Wolfsburg, a conclu le technicien breton. On s’est mis ce mardi soir en mode Ligue des champions avec de l’intensité et de l’engagement. […] Aujourd’hui il fallait faire honneur à tout ce que l’on est et le faire avec intelligence. J’ai pu changer des choses et les faire à ma sauce dans l’organisation. J’apporte ma gestion du groupe et je passe beaucoup de temps à échanger avec mes joueurs pour faire passer les messages. Je suis content que tout le monde réponde présent. Il y avait des réticences mais on est en train de répondre présent. En train seulement car ce n’est pas fini."