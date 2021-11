VIDEO. Lille-Salzbourg: Le but de David qui lance la soirée des Dogues

Jonathan David a ouvert le score ce mardi lors du duel entre Lille et Salzbourg. L'attaquant canadien permet au Losc de prendre provisoirement la tête de son groupe en Ligue des champions.

On ne l'arrête plus. En grande forme ces dernières semaines, Jonathan David a marqué le premier but du match européen entre Lille et Salzbourg ce mardi. Après un début de rencontre assez poussif des Dogues et des Autrichiens, le Losc a pris les devants lors de cette cinquième journée de Ligue des champions.

Trop peu fourni en bons ballons jusque-là, le Canadien s'est trouvé à la conclusion d'une action assez chanceuse de Burak Yilmaz. Le "Kral" a bénéficié de plusieurs contres favorables et le dernier a échoué dans les pieds de Jonathan David. D'une jolie frappe à bout portant, le joueur de 21 ans a lancé les protégés de Jocelyn Gourvennec (1-0, 31e).

David enchaîne en C1

Etincelant en Ligue 1 et actuel meilleur buteur du championnat de France avec dix buts, Jonathan David a eu plus de mal cette saison sur la scène européenne. Mais après sa première réalisation décisive à Séville (1-2), le Canadien a encore marqué un but crucial contre Salzbourg ce mardi.

Grâce à l'ancien joueur de La Gantoise, Lille s'empare provisoirement de la première place du groupe G.

En cas de victoire contre l'équipe autrichienne, le Losc cumulera huit points avant la dernière journée de Ligue des champions et son déplacement à Wolfsburg. De bon augure pour les Dogues. Encore faut-il tenir le résultat et conclure ce duel contre Salzbourg par une victoire.