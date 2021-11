Lille-Salzbourg: David savoure la victoire et pense déjà à Wolfsbourg

Lille a décroché une victoire capitale contre Salzbourg (1-0) ce mardi lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Après la victoire qui assure un avenir européen aux Dogues, Jonathan David a partagé sa satisfaction au micro de RMC Sport.

Un tir cadré, un but. Lille a fait preuve d'une efficacité remarquable ce mardi pour dominer Salzbourg (1-0) lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Unique buteur de ce duel européen, Jonathan David a livré son ressenti pour RMC Sport après le succès capital des Dogues au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

"On a bien commencé le match. On a été dangereux sur quelques occasions sur corner. Sur l’action du but c’est un petit jeu combiné dans la surface. Burak Yilmaz dribble et d’une petite déviation le ballon me revient et je frappe, a expliqué le Canadien de 21 ans. Le match contre Wolfsburg on va l’aborder comme on l’a fait pour ce match. On va amener beaucoup d’intensité, on va être concentrés défensivement et jouer nos coups en attaque."

>> Lille-Salzbourg (1-0)

Lille aura besoin d'un nul à Wolfsburg

En l'emportant contre le club autrichien, le Losc s'empare provisoirement de la première place du groupe G avec huit points. Assuré de finir au pire troisième et ainsi d'être reversé en Ligue Europa, les protégés de Jocelyn Gourvennec tenteront de conserver leur belle forme face à Wolfsbourg le 8 décembre.

Il suffira d'un nul en Allemagne pour rejoindre les huitièmes de finale de Ligue des champions. Meilleur buteur de Ligue 1 avec dix réalisations et décisif contre Séville et Salzbourg en C1, Jonathan David a ensuite dévoilé ce qu'il manquait encore au Losc cette saison.

"On a eu beaucoup de bons matchs cette saison comme contre Marseille ou Séville ici. Il faut juste garder de la consistance, a conlu l'international canadien aux 23 sélections. Voilà le plus important pour nous. Souvent on gagne des gros matchs et après on ne gagne pas, on fait nul ou défaite. Il faut surtout garder de la consistance et aller chercher une victoire samedi."

Invaincu lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, Lille tentera d'enchaîner contre Nantes, samedi à domicile, lors de la 15e journée de Ligue 1. En cas de succès contre les Canaris, les Lillois se rapprocheront du top 5 du championnat et parviendront enfin à enchaîner après une sortie en Ligue des champions.