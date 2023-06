Ligue des champions: dans le cercle des plus grands, Guardiola se rapproche d'Ancelotti

Vainqueur de sa troisième Ligue des champions, Pep Guardiola a intégré un cercle fermé, mais il reste devancé, comme ses pairs, par Carlo Ancelotti et ses quatre succès en C1.

"Attention, Real Madrid, nous sommes à treize Ligues des champions derrière vous mais on vient vous chercher", s’est amusé Pep Guardiola, d’humeur badine et facétieuse samedi, après le triomphe de son équipe en finale de la Ligue des champions. Pep Guardiola ne plaisantait qu’à moitié. Car si le Real Madrid semble hors d’atteinte (14 titres en Ligue des champions), son entraîneur, Carlo Ancelotti, lui, ne l’est pas. Il est même à portée du technicien catalan au palmarès de la prestigieuse compétition européenne. Manchester City a offert à Pep Guardiola sa troisième coupe aux grandes oreilles en tant qu’entraîneur, une spécificité que le technicien catalan partage désormais avec Bob Paisley (1977, 1978, 1981) et Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018).

Depuis longtemps considéré comme l’un des meilleurs, avant même d’avoir soulevé sa troisième C1, Guardiola figurait déjà parmi les entraîneurs qui ont marqué l’histoire de la Ligue des champions. Samedi, il a définitivement fait taire les sceptiques et chassé l’ombre de Lionel Messi auquel ses détracteurs attribuaient le rôle majeur dans les titres remportés par l'ancien coach du Barça avec le club catalan (2008-2012). Loin de Messi, l’esthète Guardiola a bâti des équipes fantastiques, marqué l’histoire du jeu et empilé les titres (4 championnats d’Allemagne, 5 championnats d’Angleterre…). Cette troisième Ligue des champions (2009, 2011, 2023), sa première depuis 2011, est la consécration ultime d’une carrière extraordinaire.

Mais il a beau occuper une place de choix au panthéon des plus grands entraîneurs de l’histoire, Pep Guardiola reste devancé au palmarès de la Ligue des champions par Carlo Ancelotti, devenu la saison dernière le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions pour la quatrième fois.

Vainqueur comme joueur et entraîneur, à l’instar de Carlo Ancelotti et Johan Cruyff ou encore Zinedine Zidane, Pep Guardiola est devenu ce week-end le sixième entraîneur à remporter le trophée avec plusieurs équipes, une performance réalisée par José Mourinho (Porto, Inter), Jupp Heynckes (Real, Bayern), Ottmar Hitzfeld (Dortmund Bayern), Ernst Happel (Feyenoord, Hambourg) et Carlo Ancelotti (AC Milan, Real), encore lui. "La suite? Je n'ai pas la moindre énergie pour penser à la saison prochaine, c'est impossible, confiait Guardiola alors que la nuit tombait sur le stade Atatürk, à Istanbul. On a besoin de couper, cela a été bien trop long, mais maintenant, nos internationaux vont partir en sélections. C'est trop."