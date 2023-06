Ligue des champions: "Attention, on vient vous chercher", Guardiola prévient le Real Madrid après la victoire de Manchester City

Après la victoire de Manchester City face à l'Inter Milan (1-0) en finale de la Ligue des champions, Pep Guardiola s'est amusé à titiller le Real Madrid, qui reste de très loin le recordman de titres dans la compétition.

Comme beaucoup, il a été submergé par l'émotion au coup de sifflet final. Avant de vite retrouver ses esprits et son sens de la formule. "Attention, Real Madrid, nous sommes à treize Ligues des champions derrière vous mais on vient vous chercher", s'est amusé à lancer Pep Guardiola, après avoir guidé Manchester City vers un premier sacre en Ligue des champions. A Istanbul, son équipe est venue à bout de l'Inter Milan (1-0), au bout d'une finale longtemps fermée, sur un but de Rodri.

"Nous avons réussi à gagner en Europe : en souffrant, mais c'est normal. Parfois, vous avez besoin de cette chance que nous n'avons pas eue dans le passé", a commenté Guardiola, en poste depuis 2016, qui en a profité pour remercier les patrons émiratis de l'avoir maintenu, malgré les échecs répétés sur la scène européenne. "Habituellement, après avoir échoué à remporter la Ligue des champions, l'entraîneur est viré. Combien de clubs détruisent leur projet ainsi...", a déclaré le Catalan, applaudi par des journalistes à son arrivée dans la salle de presse.

Il a reçu un message de Ferguson

"C'est un grand soulagement pour le club d'avoir ce trophée. Mais il y a des équipes qui gagnent et ensuite disparaissent, je ne veux pas que cela nous arrive", a-t-il insisté. Le technicien passé par les bancs de Barcelone et du Bayern a dit avoir "le sentiment que la victoire en Ligue des champions donne du crédit aux cinq titres gagnés ces six dernières saisons en Premier League", notamment. "Vous devez gagner en Europe pour être considéré comme une vraie bonne équipe et on l'a fait", jubile-t-il.

Guardiola a également raconté avoir été "très touché" par un message reçu dans la matinée de la part d'Alex Ferguson, mythique manager de Manchester United, le voisin et rival qui a réalisé le triplé (championnat, coupe nationale, Ligue des champions) en 1999. L'Espagnol rejoint l'Ecossais dans les livres d'histoire et fait même mieux que lui, puisqu'il est devenu samedi le premier entraîneur à avoir gagné la même année le championnat, la coupe nationale et la Ligue des champions à deux reprises : il avait déjà réalisé une telle prouesse avec le Barça en 2009.

Au palmarès de la Ligue des champions, le Real domine toujours largement le classement avec ses 14 trophées devant l'AC Milan (7), le Bayern (6) et Liverpool (6).