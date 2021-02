Barça-PSG: un huitième de "luxe" et le duel Messi-Mbappé à la une de la presse espagnole

Le PSG affronte le Barça ce mardi lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (21h en direct sur RMC Sport 1). Avant la rencontre, les journaux espagnols ont fait monter la pression et insisté sur le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, deux stars dont l'avenir pourrait se décider en fonction des résultats de cette double confrontation.

Neymar, Coutinho, Di Maria, Sergi Roberto,... la liste des absents lors de ce Barça-PSG semble longue comme le bras. Mais du côté de la presse espagnole on préfère s'entousiasmer pour les deux stars du match et le duel à venir entre Lionel Messi et Kylian Mbappé à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le club blaugrana et Paris ce mardi au Camp Nou (en direct à 21h sur RMC Sport 1).

Souvent très critique à l'égard du PSG ces dernières semaines, et notamment après les déclarations de certains joueurs franciliens à destination de "La Pulga", le quotidien Sport fait dans la sobriété et affiche en une deux photos de l'Argentin et Kylian Mbappé flanquées du titre "Champions de luxe".

Le journal catalan ne s'y trompe pas, malgré les forfaits de Neymar et Angel Di Maria, le champion du monde 2018 pourrait faire des misères à la défense blaugrana. Même si "le retour miraculeux de Piqué" donne quelques espoirs et une nouvelle option à Ronald Koeman pour bloquer l'attaquant français.

"Rien ne va plus"

L'idée est similaire du côté de Marca. Là encore, les portraits de Lionel Messi et de Kylian Mbappé s'emparent de la une du jour et annoncent déjà un fabuleux spectacle au Camp Nou avec ce duel "qui se prépare".

Mais cette fois, le quotidien insiste sur l'opposition entre le meilleur joueur du monde actuel et le prodige parisien, appelé à dominer la planète foot dans les années à venir. Histoire de déchaîner un peu les passions, le journal rappelle également comment les deux phénomènes pourraient encore s'affronter dans le futur...mais avec des maillots différents.

La problématique du futur mercato estival s'invite également en une du Mundo Deportivo. Le media lance le choc d'un titre inspiré du casino et de la roulette avec son "Rien ne va plus" mais bascule rapidement sur l'oppositon entre les clubs parisien et barcelonais en insistant notamment sur "le souci de l'intérêt du PSG" pour Lionel Messi.

Là encore, l'Argentin fait face à Kylian Mbappé dans un duel "passionnant" et qui sera à coup sûr décisif compte-tenu des blessés dans les deux équipes.

As se frotte déjà les mains

Un peu plus détaché que la presse catalane vis-à-vis du futur de Lionel Messi, le journal As se réjoui de voir Kylian Mbappé "défier" le crack argentin lors de ce huitième de finale tant attendu.

Moins perturbé par les appels du pied du PSG pour la star du Barça, le journal madrilène en profite pour en remettre une couche sur l'avenir du Français à Paris.

Cible de longue date du Real Madrid, Kylian Mbappé va disputer le premier match de sa carrière au Camp Nou. Le tout sous le regard très très intéressé du club merengue, toujours désireux de le recruter l'été prochain ou à la fin de son contrat avec le PSG en 2022.

Mais avant de penser à l'avenir et à d'éventuels transferts, le buteur de 22 ans comme Lionel Messi auront à coeur de guider leur équipe vers un succès retentissant ce mardi à l'occasion de ce duel tant attendu entre Blaugranas et Parisiens.

>> Barça-PSG, c'est ce mardi à 21h en direct sur RMC Sport 1