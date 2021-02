Ligue des champions: le Barça légèrement favori face au PSG selon les bookmakers

Les sites de paris sportifs placent le Barça légèrement favori contre le PSG, avant le huitième de finale de la Ligue des champions prévu ce mardi (21h), au Camp Nou.

La tendance est nette chez les bookmakers à la veille du choc qui attend les Parisiens en C1. Le Barça est favori de son huitième de finale aller de la Ligue des champions, qu’il va disputer à domicile ce mardi, contre le PSG. Mais l’avantage des Catalans n’est pas très marqué, on s’attend donc plutôt à une rencontre très équilibrée du côté des parieurs. "C’est très difficile de se prononcer. Il y a des rencontres de Ligue des Champions bien plus déséquilibrées…", dit-on chez Winamax.

La cote pour une victoire du Barça est à 2.07, tandis que le club parisien est à 3.50, et un match nul à 4.00. Des valeurs sensiblement équivalentes à celles que l’on retrouve sur Parions Sport ou encore Betclic, pour ne citer qu’eux. Les cotes ont beaucoup évolué ces derniers mois, avec des variations liées aux performances de ces deux clubs ou à l’absence de leurs stars. Celle de Neymar a forcément pesé, alors que le Barça était légèrement favori, comme aujourd’hui, juste après le tirage au sort.

Une tendance qui s'est confirmée avec la blessure de Neymar

"Le marché se stabilise ensuite, explique Winamax à la veille du match en Catalogne. Fin décembre-début janvier, le Barça perd beaucoup au Camp Nou. Le Paris Saint-Germain, lui, semble un peu mieux. Les cotes se sont donc automatiquement équilibrées. Le club parisien passe de 3.00 à 2.80. Mais petit à petit, le club catalan va lui aussi baisser. Cette tendance va vraiment se confirmer avec la blessure de Neymar. Aujourd’hui, la victoire des hommes de Ronald Koeman est d'environ 2.00."

Dans l’ensemble, les parieurs ont plutôt misé sur une victoire du Barça jusqu'à maintenant. Et pour cause, il ne perd plus contre le PSG à domicile, en Ligue des champions. Les Catalans ont même gagné leurs trois derniers affrontements contre le PSG au Camp Nou, en détruisant les Parisiens dans des proportions parfois... hallucinantes.

