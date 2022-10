Ligue des champions: le Barça ne déposera finalement pas de plainte contre l'arbitrage auprès de l’UEFA

Après avoir envisagé d’engager une plainte formelle contre l’UEFA, le Barça n’entreprendra finalement aucune action pour contester les décisions arbitrales très litigieuses lors de la défaite face à l’Inter Milan (1-0), mardi en Ligue des champions.

Le FC Barcelone ne donnera finalement pas de suite formelle aux décisions arbitrales très contestées du match contre l’Inter Milan (1-0), mercredi en Ligue des champions. Dans les heures ayant suivi le coup de sifflet final, le club avait envisagé de déposer une plainte auprès de l’UEFA pour dénoncer plusieurs actions litigieuses. Une fois la colère passée, les dirigeants ont finalement décidé d’en rester là et de ne pas engager d’action.

Ce choix de l’inaction se justifierait par la sensation qu’une plainte n’aurait rien changé sur le résultat final, selon la presse espagnole. Le club a aussi convenu que le scénario de la rencontre est aussi imputable à la prestation inaboutie de l’équipe qui a monopolisé le ballon, sans parvenir à concrétiser cette large domination. Deux actions ont toutefois cristallisé les critiques catalanes contre le corps arbitral.

La plus criante fut celle du penalty non sifflé en faveur du Barça dans les arrêts de jeu après une main de Denzel Dumfries. L’arbitre Slavko Vincic ne l’a pas signalée mais n’a pas non plus été avisé par le VAR d’une possible erreur du Néerlandais. Le courroux du Barça concerne également une faute dans la surface de réparation non sifflée sur Ousmane Dembélé plus tôt dans la rencontre. Une décision qui s’ajoute à celle de refuser un but à Pedri pour une main préalable d’Ansu Fati.

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, s’est ouvertement plaint de l’arbitrage lors de la rencontre en mimant un geste polémique, sous-entendant que les arbitres avaient été achetés pour cette rencontre. Il a d’ailleurs été averti. Mais cela n’a pas calmé sa colère.

"Je suis indigné, a-t-il lancé à l’issue de la rencontre. J'aurais voulu parler avec l'arbitre pour comprendre ses décisions. Cela n'a pas de sens, c'est une injustice, mais c'est le football, a commenté en conférence de presse le technicien catalan. Je ressens de l'indignation, je ne peux pas le cacher, je pense que l'arbitre devrait venir donner des explications. On part fâchés parce que c’est une injustice très claire. C’est l’arbitre qui a décidé… C’est une personne très importante parce qu’il prend des décisions. Il devrait parler en conférence de presse pour dire pourquoi il n’a pas sifflé de penalty, comme ça on comprendrait, car là, je n’y comprends rien."