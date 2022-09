Atlético: "Il est clair que j'aimerais jouer plus", le message de Griezmann sur son étrange situation

Au centre d’un bras de fer entre le Barça et l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a offert la victoire aux Colchoneros au bout du temps additionnel ce mercredi contre le FC Porto en Ligue des champions (2-1). À l’issue de la rencontre, le Français s’est exprimé sur son statut de remplaçant, dicté par des logiques économiques.

Malgré son statut de remplaçant au coup d’envoi, c’est le héros de la soirée. Ce mercredi soir, Antoine Griezmann a offert la victoire à l’Atlético de Madrid contre le FC Porto au bout de la nuit en Ligue des champions en trouvant le chemin des filets d’une tête à bout portant à la 90+11e (2-1). Une bouffée d’oxygène alors que l’attaquant français vit un début de saison délicat.

Au centre d’un bras de fer économique entre le Barça, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024, et l’Atlético, où il est prêté, Griezmann doit se contenter d’entrées sur le terrain pendant la dernière demi-heure de jeu. Une situation que l’ancien de la Sociedad tente de relativiser.

Griezmann: "Je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne"

"Ce n’est pas entre mes mains, je remercie seulement Dieu d’être ici, a-t-il réagi à la télévision espagnole après la victoire de l’Atlético lors de cette première journée de C1. Ma famille est contente, il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne."

Pour rappel, si le Français dispute plus de la moitié des matchs des Colchoneros (avec au moins 45 minutes de temps de jeu) lors de ses deux années de prêt, l'option d'achat sera automatiquement levée et l’Atlético devra verser 40 millions au Barça, ce que le club espagnol, qui cherche à faire des économies, ne veut pas. Par conséquent, Diego Simeone fait en sorte que son attaquant ne dispute jamais plus de 45 minutes de jeu. Pour l’instant, le Français remplit son rôle de supersub avec brio.