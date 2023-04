Ligue des champions: incertitude autour de la présence d'Osimhen pour AC Milan-Naples

Revenu blessé aux adducteurs à Naples après la trêve internationale, Victor Osimhen pourrait manquer le quart de finale aller de Ligue des champions contre l'AC Milan prévu mercredi prochain. Les médias italiens ont des informations contradictoires.

Naples sera-t-il privé de son meilleur buteur? Blessé aux adducteurs depuis la trêve internationale, Victor Osimhen pourrait manquer le quart de finale aller de Ligue des champions aller de Ligue des champions contre l'AC Milan prévu mercredi prochain. L'attaquant nigérian n'a pas rejoué depuis son retour au Napoli et serait encore trop juste.

Des versions contradictoires

Le média Il Mattino avance lui que un forfait d'Osimhen contre le Milan est de plus en plus probable, et qu'il serait au mieux sur le banc. Le staff médical aurait des doutes. L'attaquant nigérian aurait évité les contacts et les accélérations à l'entraînement. Un peu plus tôt dans la journée, la Gazzetta Dello Sport se faisait écho de ce pessimisme en expliquant que si Osimhen rechutait, il devrait être absent jusqu'à la fin de la saison. Pour éviter un tel scénario, le Napoli pourrait donc faire le choix de la prudence et lui accorder une semaine de repos supplémentaire.

Mais le même média offre une nouvelle version ce dimanche soir et parle d'un optimisme grandissant dans les rangs de Naples quant à sa présence mercredi prochain contre l'AC Milan. L'attaquant nigérian, comme il l'a montré dans une story sur Instagram, s'est entraîné au Castel Volturno lors de la journée de repos accordée par Luciano Spalletti.

Une décision prévue lundi

"Il est évidemment trop tôt pour se prononcer sur sa présence sur le terrain mercredi, mais l'entraîneur du Napoli ne disposera pas non plus de Giovanni Simeone, le remplaçant naturel de l'attaquant nigérian", poursuit le journal. Corriere Dello Sport explique de son côté que Spalletti serait quant à lui optimiste pour le retour du Nigerian. Une décision devrait être prise par le staff italien ce lundi, après l'entraînement.