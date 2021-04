Ligue des champions: l’arbitre qui a demandé un autographe à Haaland l’a fait pour la bonne cause

L’arbitre assistant qui a demandé à Erling Haaland de signer ses cartons, au terme du match entre Manchester City et Dortmund (2-1), mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, l'a fait pour aider une association en Roumanie.

L’image avait de quoi surprendre. Après le coup de sifflet final de la rencontre de Ligue des champions opposant Manchester City et Dortmund (2-1), mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, l’arbitre assistant Octavian Sovre s’était approché d’Erling Haaland, dans le tunnel, pour lui demander de signer ses cartons, jaune et rouge. Certains observateurs avaient pointé du doigt un manque de professionnalisme et une neutralité arbitrale disparue, mais l’arbitre roumain a agi pour la bonne cause.

D’après le journal roumain Gazeta Sporturilor, Octavian Sovre collecte en effet ce genre de souvenirs de la part de personnalités du football depuis cinq ans. Le but, organiser ensuite des ventes aux enchères pour aider financièrement un centre de thérapie pour des personnes atteintes de formes sévères d’autisme en Roumanie.

L'arbitre espérait également un autographe de Guardiola

Arbitre officiel de la Fifa depuis 17 ans, Sovre espérait aussi récolter une signature de Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens, à la fin de la rencontre, mais devra se contenter de celles d’Erling Haaland. "Cet autographe est pour une cause noble", a expliqué Simona Zlibut, la présidente de l’association SOS Autism Bihor, qui s’occupe du centre.

"Peut-être que les gens ne le savent pas, mais Tavi (Sovre) est directement impliqué pour supporter l’association. Il nous a beaucoup aidé toutes ces années", a ajouté Simona Zlibut. Il n’y a plus qu’à espérer pour l’arbitre roumain qu’il recroise Pep Guardiola prochainement afin de décrocher cet autographe qu’il n’a pu obtenir mardi soir.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions