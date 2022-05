Liverpool-Real: "Je m'en fiche complètement", Klopp évacue les rumeurs sur Sadio Mané

À la veille de la finale de la Ligue des champions de Liverpool contre le Real Madrid, Jürgen Klopp a répondu à la rumeur Sadio Mané, évoqué du côté du Bayern Munich.

Jürgen Klopp est focalisé sur la finale de Ligue des champions, qui l'oppose au Real Madrid, ce samedi au Stade de France. Alors que l'avenir de Sadio Mané est plus qu'incertain du côté de Liverpool, le coach des Reds n'y est pas allé par quatre chemins pour répondre aux échos.

"Les rumeurs sur le Bayern Munich, je m'en fiche complètement. Sadio est complètement concentré sur le match et il sait combien il est important pour lui et pour nous. Ce n'est pas la première fois que les rumeurs du Bayern Munich surgissent avant un grand match, donc ce n'est pas un problème, du tout", a-t-il souligné en conférence de presse.

>> Suivez les dernières infos avant la finale Liverpool-Real

Un élément important pour les Reds

Jürgen Klopp a souligné les qualités de son joueur, qui est "dans la forme de sa vie". "C'est génial de le regarder. Nous lui demandons beaucoup et le football lui a demandé beaucoup." Sadio Mané va-t-il son dernier match avec le maillot de Liverpool ce samedi, au Stade de France ? Selon Bild ce vendredi, les dirigeants du Bayern Munich affichent de plus en plus leur confiance dans le dossier d'un joueur lié aux Reds jusqu'en juin 2023.

Le club bavarois aimerait récupérer l'international sénégalais contre près de 30 millions d'euros. Et contrairement à son coéquipier Mohamed Salah, lui aussi sous contrat jusqu'en 2023, l'attaquant sénégalais a refusé de donner une indication. L'Egyptien a lui déjà affirmé qu'il serait au club la saison prochaine, même s'il n'a pas non plus prolongé, d'abord concentré sur la fin de saison.

Arrivé à l'été 2016 en provenance de Southampton contre plus de 40 millions d'euros, Sadio Mané a tout gagné à Liverpool. En février dernier, il a même ajouté la Coupe d'Afrique des Nations à son palmarès avec sa sélection, le plaçant un peu plus parmi les candidats au prochain Ballon d'or.