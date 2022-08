Ligue des champions: Le meilleur et le pire tirage pour le PSG et l'OM

Ce jeudi a lieu le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des champions (à 18h en live sur RMC Sport). Si le PSG, dans le chapeau 1, peut espérer un tirage clément, l'OM, dans le chapeau 4 risque de souffrir.

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sont désormais fixés. Ce mercredi soir, les Glasgow Rangers, le FC Copenhague et le Dinamo Zagreb ont validé leur billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions à l'issue des barrages retour. Les 32 qualifiées pour la plus prestigieuse des compétitions de clubs sont connus, tout comme la composition définitive des chapeaux.

Le tirage au sort de la phase de groupes a lieu ce jeudi à 18 heures (à suivre sur RMC Sport 1). Le tirage au sort des huit poules de quatre équipes n'est pas intégral. Deux clubs d'un même pays ne peuvent pas se retrouver dans la même poule. Ils peuvent aussi être empêchés d'être dans la même moitié de tableau, en fonction de paramètres liés aux diffuseurs TV.

La composition définitive des chapeaux

► Chapeau 1: Real Madrid (tenant du titre), Eintracht Francfort (vainqueur Ligue Europa), Bayern Munich, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax, AC Milan.

► Chapeau 2: Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Atlético de Madrid, Séville CF, RB Leipzig, Tottenham.

► Chapeau 3: Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg, Inter, SSC Napoli, SL Benfica, Sporting CP, Bayer Leverkusen.

► Chapeau 4: Glasgow Rangers, Olympique de Marseille, Club Bruges, Celtic FC, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb, FC Copenhague.

Le meilleur et le pire tirage pour l'OM

Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, l'Eintracht Francfort a été placé dans le premier chapeau. Onzième de Bundesliga lors du dernier exercice, le club allemand est sur le papier l'adversaire le plus abordable. En raison des contraintes géographiques, l'OM ne pourra pas affronter le PSG. Figurer dans un groupe avec l'Eintracht Francfort empêcherait l'OM de tirer le RB Leipzig. Il faudrait alors sans doute se reporter sur le FC Séville, quatrième de Liga, pour continuer à espérer. Enfin, le Shakhtar Donetsk, qui a connu de nombreux départs en raison de l'invasion russe et n'a pas joué pendant de nombreux mois, semble l'adversaire le plus à portée dans le chapeau 3. En fonction des préférences, il est possible aussi de citer le RB Salzbourg, champion d'Autriche, ou le Benfica Lisbonne voire le Sporting Portugal.

Le meilleur tirage pour l’OM : Eintracht Francfort, FC Séville , Shakhtar Donetsk, OM.

Pour le pire tirage, il y a l'embarras du choix dans le chapeau 1. Souvent, les avis sont partagés entre ceux qui espèrent une qualification potentielle voire la troisième et ceux qui aiment aussi avoir des affiches de gala. Tenant du titre, le Real Madrid peut donc être considéré comme le pire tirage. Le Bayern Munich ou Manchester City sont aussi à éviter. Le chapeau 2 est pratiquement tout aussi consistant que le 1. Liverpool et Chelsea, qui ont récemment remporté la compétition, respectivement en 2019 et 2021, apparaissent comme des combinaisons possibles avec le Real Madrid, au contraire du FC Barcelone, du FC Séville ou de l'Atlético de Madrid. Enfin dans le chapeau 3, l'Inter Milan, deuxième de Serie A, a tout de l'adversaire coriace même s'il rappellerait forcément des souvenirs à Alexis Sanchez. Le Borussia Dortmund, dauphin du Bayern Munich en Bundesliga, serait aussi un tirage difficile. Pour rappel, la dernière participation de l'OM à la Ligue des champions remonte à la saison 2020-2021. Le club phocéen se trouvait avec Manchester City, le FC Porto et l'Olympiakos, ne prenant que trois points grâce à un succès contre les Grecs.

Le pire tirage pour l'OM: Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, OM.

Le meilleur et le pire tirage pour le PSG

Champion de France en titre, le PSG se retrouve automatiquement placé dans le chapeau 1. Le club de la capitale est donc certain d'éviter le Real Madrid et l'Eintracht Francfort ainsi que le Bayern Munich ou Manchester City et l'AC Milan, respectivement champions d'Allemagne, d'Angleterre et d'Italie. Mais Paris ne parviendra pas à éviter des adversaires compliqués à jouer issus du chapeau 2.

Finaliste malheureux de la C1 la saison passée, Liverpool connait un début de championnat compliqué en Premier League. Mais au moment de retrouver l'Europe, les Reds de Jürgen Klopp risquent bien de se réveiller et pourraient poser des problèmes aux joueurs parisiens. A éviter aussi, même si les supporters du PSG rêvereraient sûrement d'une revanche, le Barça de Xavi ou les retrouvailles avec Thomas Tuchel et Chelsea. Pour ce qui est du chapeau 3, Paris voudra sans doute ne pas affronter le Borussia Dortmund qui a compensé le départ d'Erling Haaland avec le prometteur Karim Adeyemi. Enfin, dans le quatrième pot, le PSG voudra éviter les Rangers, finalistes de la Ligue Europa en 2021-2022.

Le pire tirage pour le PSG: Liverpool, Borussia Dortmund, Rangers FC.

Déjà adversaire du PSG l'an passé, le RB Leizpig semble constituer un adversaire à la portée des Franciliens cette saison. Surtout, c'est le meilleur tirage possible (avec peut-être le FC Séville) issu du chapeau 2. Certes Paris avait bataillé pour en venir à bout au Parc des Princes mais le club allemand a perdu plusieurs joueurs lors du mercato et n'a toujours pas gagné le moindre match en trois journées de Bundesliga.Sauf mauvaise surprise (Dortmund, l'Inter Milan ou le Napoli), le chapeau 3 devrait offrir au PSG un adversaire à sa portée. Le meilleur tirage serait certainement le Shakhtar Donetsk qui a perdu son armada de Sud-Américains à cause de la guerre en Ukraine. Pour ce qui est du quatrième pot, les Parisiens préféreraient sûrement tomber sur le Maccabi Haifa, qualifié de justesse pour les poules après un CSC improbable contre l'Etoile Rouge.

Le meilleur tirage pour le PSG: Leipzig, Shakhtar Donetsk, Maccabi Haifa.